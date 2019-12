Italo: le offerte per viaggiare nel 2020 da 11,90 euro

editato in: da

Il 2020 si apre con una serie di sorprese e di sconti imperdibili per chi ama viaggiare e concedersi weekend alla scoperta delle bellezze e degli eventi più affascinanti della nostra Penisola. Italo, l’impresa ferroviaria italiana privata che opera nei trasporti ad alta velocità, ha previsto promozioni davvero interessanti dedicate agli inguaribili viaggiatori per il nuovo anno in partenza.

Acquistando un biglietto entro le ore 15 di lunedì 30 dicembre e utilizzando il codice promo BUONANNO, infatti, potrete regalarvi una vacanza o un fine settimana nelle principali città d’Italia con lo sconto del 40% sul prezzo intero nel periodo che va dall’8 gennaio al 31 marzo.

Anche se i posti disponibili sono ben 120.000, l’offerta è soggetta a disponibilità, dunque è consigliabile prenotare il prima possibile. È valida per gli acquisti in tariffa Low Cost e in ambiente Smart, è modificabile e non rimborsabile.

Qualche esempio delle mete che vi attendono? Le più importanti città d’Italia, le cui bellezze sono raccontate in film e libri, sono tra le mete raggiungibili in un batter d’occhio. Per esempio, per raggiungere Milano da Roma, e viceversa, il prezzo del biglietto parte da 26,90 euro e permette il collegamento tra le due città più conosciute d’Italia in meno di tre ore. Milano, la capitale della moda e del design, è una vivace metropoli tutta da vivere tra negozi e ristoranti esclusivi, grandi eventi e il ricco patrimonio artistico e culturale che sa offrire, a partire dal Duomo per arrivare al Castello Sforzesco e alla Pinacoteca di Brera.

Roma, capitale cosmopolita, non ha bisogno di presentazioni. Qui, in ogni angolo, si respirano la storia, l’arte e l’architettura e si ammirano palazzi, fontane, chiese, monumenti, opere dal valore inestimabile senza dimenticare i giardini, i parchi e le ville storiche.

Proprio da Roma, le offerte di Italo vi porteranno a Firenze (e viceversa), altro magnifico scrigno d’arte e di tesori, con un biglietto a partire da soli 11,90 euro. In un’ora e mezza di viaggio, passerete dalla Città Eterna alla culla del Rinascimento e delle arti. Il capoluogo toscano lascia senza fiato grazie al suo centro storico che pullula di splendidi palazzi rinascimentali, chiese e monumenti senza dimenticare la golosa gastronomia e la ricchezza di concerti e spettacoli.

Ma le offerte non finiscono qui. Da Roma potrete acquistare il biglietto in promozione a partire da 23,90 euro per raggiungere Venezia, la sua atmosfera unica al mondo e il suo Carnevale che impreziosirà le calli dall’8 febbraio al 25 febbraio 2020, mentre da Milano partirete alla volta di Napoli, una delle città più incantevoli del Mediterraneo, a soli 29,90 euro.

Ricordiamo che le offerte sono disponibili per le tratte in entrambe le direzioni.