Italo, offerta lampo: 40% di sconto per viaggiare fino ad aprile

Che abbiate voglia di un breve weekend alla scoperta di qualche splendida città italiana o di una vera e propria vacanza, la soluzione è la stessa: viaggiate in treno. In questi giorni, Italo ha lanciato un’offerta last minute assolutamente imperdibile che vi permetterà di girare in lungo e in largo la nostra splendida penisola.

La prima promozione dell’anno arriva a sorpresa proprio nel periodo dei saldi: potrete acquistare il vostro biglietto con uno sconto del 40%, per viaggiare nelle classi Smart, Comfort e Prima. L’offerta è valida per i treni in partenza tra il 18 gennaio e il 15 aprile 2020, non dovete far altro che collegarvi al sito ufficiale di Italo e prenotare il vostro viaggio inserendo il codice SALDI40. Ma dovrete affrettarvi, perché la promozione scade alle ore 15:00 di lunedì 13 gennaio 2020. Inoltre sono disponibili solamente 110.000 posti, e siamo sicuri verranno venduti molto rapidamente.

Grazie a Italo, potrete regalarvi un break invernale con gli amici o un fine settimana fuori porta in compagnia della vostra dolce metà, oppure potrete tornare a casa dalla vostra famiglia. Insomma, avete solo l’imbarazzo della scelta. Volete qualche esempio? Questa è l’occasione giusta per concedersi qualche giorno a Roma, alla scoperta delle sue meraviglie. La città eterna è un vero e proprio capolavoro, che attira ogni anno milioni di turisti da tutto il mondo. Se non vi siete mai regalati una foto ricordo davanti al Colosseo, non potete farvi sfuggire la possibilità: da Milano, i biglietti partono da 26,90 euro.

Venezia è una vera perla, una città che è assolutamente impossibile non visitare almeno una volta nella vita. E in effetti non c’è niente di più spettacolare che ammirare l’imponente Basilica di San Marco, incamminarsi lungo le piccole calle che punteggiano il centro e poi godersi uno splendido tour in gondola, per osservare il panorama dal Canal Grande. Con Italo, potete viaggiare da Roma alla città lagunare a partire da 23,90 euro.

Si dice ‘vedi Napoli e poi muori’, proprio a simboleggiare l’immensa bellezza di questa città. Perché dunque non approfittare dell’occasione per fare un salto in Campania? Partendo da Firenze, potete trovare i biglietti a partire da appena 14,90 euro. E una volta arrivati a Napoli, avrete migliaia di alternative davanti a voi. Di una cosa potete star certi: qualsiasi esperienza decidiate di concedervi, non tornerete a casa delusi.