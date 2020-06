Italo: nuovi sconti per esplorare l’Italia da Nord a Sud

editato in: da

Quest’anno, le vacanze potrebbero essere all’insegna della riscoperta del nostro Paese. In Italia abbiamo delle meraviglie che meritano assolutamente di tornare al primo posto nelle nostre scelte di viaggio, e con le offerte di Italo concedersi un break presso le più belle località della nostra penisola diventa anche molto vantaggioso.

State pensando all’estate e alle prossime vacanze? Considerate l’idea di viaggiare in treno: grazie a Italo, potrete usufruire di interessanti vantaggi per tutta la rete di collegamenti italiana (ad eccezione della tratta Milano-Reggio Emilia). I clienti iscritti a Italo Più che acquisteranno un biglietto entro le ore 12:00 di lunedì 15 giugno 2020 avranno sconti esclusivi che vanno dal 30% al 70% per i viaggi effettuati nel periodo compreso tra il 23 giugno al 24 luglio. La promozione è valida per le tariffe Economy viaggiando in Smart, Comfort e Prima, ma dovrete affrettarvi: sono disponibili solamente 90.000 posti.

Se volete cogliere questa incredibile occasione, sbirciate sul sito ufficiale di Italo per scoprire quali sono le destinazioni che potrete raggiungere. Ci sono tantissime novità che vi sorprenderanno: ad esempio, a partire dal 14 giugno il network si arricchisce di alcune fermate nel Cilento e in Calabria. In particolare, Italo arriva a Paola, Lamezia Terme, Rosarno, Villa San Giovanni e Reggio Calabria, attraversando posti meravigliosi tutti da scoprire.

La vostra meta per l’estate potrebbe essere dunque il Cilento, con le nuove fermate di Agropoli/Castellabate, Vallo della Lucania e Sapri. È proprio qui che troverete spiagge da sogno lambite da acque cristalline, ma anche paesaggi dove la natura regna ancora incontaminata e affascinanti borghi dove ammirare splendide testimonianze di un antichissimo passato. Se invece apprezzate maggiormente la Costa Adriatica, nessun problema: dal 2 luglio Italo arriva anche qua, partendo da Milano e da Bologna per toccare alcune delle località più belle del versante romagnolo e marchigiano.

Le tappe principali? Ovviamente Rimini e Riccione, due veri e propri must dell’estate per i giovani che cercano la movida e per le famiglie che apprezzano l’ospitalità della Riviera Romagnola. Ma anche Pesaro e Ancona, due bellissime città d’arte che celano piccoli gioielli tra spiagge sabbiose e calette incastonate nelle rocce, per tutti gli amanti del mare. Insomma, quella di Italo è un’estate ricca di sorprese e di viaggi incredibili, che vi porteranno di nuovo alla scoperta delle più suggestive località italiane. Non lasciatevi sfuggire l’occasione.