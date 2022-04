L’Italia è tra i 5 Paesi più visitati al mondo

L’estate si avvicina, e mai come quest’anno abbiamo voglia di viaggiare: l’emergenza sanitaria, che per oltre due anni ha impattato negativamente sul turismo, sembra stia finalmente allentando la sua morsa in tutto il mondo, ed è tempo di pensare alla prossima vacanza. Ma dove andare? Molti viaggiatori potrebbero prendere spunto dalla nuova classifica dell’UNWTO (l’Organizzazione Mondiale del Turismo), che ha evidenziato quali sono stati, nel 2019, i Paesi più visitati al mondo. A sorpresa – ma non troppo – c’è anche l’Italia.

L’Italia è al quinto posto tra i Paesi più visitati

Con la graduale riapertura delle frontiere in tutto il mondo, sono tantissimi i turisti che stanno finalmente pensando al loro prossimo viaggio. E ci sono molte possibilità che gran parte di essi scelga l’Italia come destinazione delle vacanze. Il nostro Paese è a tutti gli effetti uno dei più visitati di sempre, come rivela l’UNWTO. Nella sua classifica, che prende in considerazione le persone che hanno viaggiato nel 2019, si trova nientemeno che al quinto posto.

Nell’anno che ha preceduto la chiusura dei confini e il blocco quasi totale del turismo, l’Italia ha infatti accolto quasi 64,5 milioni di viaggiatori internazionali. Una cifra incredibile, che non può che renderci orgogliosi delle tante bellezze del nostro Paese – e che ci regala un pizzico di speranza per l’estate in arrivo, dopo due anni terribili dal punto di vista turistico. Ora che finalmente si intravede la luce in fondo al tunnel, le possibilità che il nostro Paese raggiunga nuovamente numeri simili – o quantomeno ci si avvicini – si fa sempre più concreta.

D’altra parte, non ci sorprende molto scoprire che l’Italia sia tra le mete preferite dai viaggiatori. La sua vasta offerta turistica è quasi ineguagliabile: abbiamo un mare incredibile e tantissime spiagge da sogno, ma anche montagne affascinanti (in primis, le Dolomiti). E poi abbiamo fantastiche città d’arte, dove immergersi nella storia e nella cultura, ma anche piccoli borghi incantevoli, dove il tempo sembra essersi fermato. Senza contare, poi, il turismo enogastronomico: molti turisti arrivano nel nostro Paese proprio per assaporare le specialità tipiche, famose in tutto il mondo.

I Paesi più visitati al mondo: la classifica

Non resta ora che scoprire, con un pizzico di curiosità, quali sono i Paesi che hanno superato l’Italia in questa particolare classifica. Il quarto posto è occupato dalla Cina, che nel 2019 ha accolto ben 67 milioni di turisti: è il luogo ideale per esplorare una cultura magnifica e splendide opere dell’ingegno umano risalenti a secoli fa. Mentre in terza posizione ci sono gli Stati Uniti, con la loro multiculturalità e tantissime attrazioni – anche naturali. I viaggiatori internazionali che hanno scelto questa meta, prima della pandemia, sono stati oltre 79 milioni.

Medaglia d’argento per la Spagna, che con più di 83,5 milioni di turisti nel 2019 si è aggiudicata il secondo posto. Le sue spiagge sono senza dubbio tra le più belle d’Europa, e le testimonianze storiche sul suo territorio sono innumerevoli. E il primo posto? A guadagnarselo è la Francia, con ben 89 milioni di visitatori provenienti da ogni angolo del mondo. Contro Parigi, la città dell’amore per eccellenza, a quanto pare non c’è proprio niente da fare.