L’Italia da scoprire in treno, le offerte da non perdere

Non è mai tardi per organizzare un viaggio. Sia che si voglia partire per un week end o realizzare una vacanza vera e propria in Italia, fino al 13 luglio si può sfruttare l‘occasione offerta da Italo Treno che ha promosso una serie di sconti imperdibili per scoprire il Bel Paese.

Fino a questa data si potranno dunque prenotare biglietti con promozioni che vanno dal -30% al -80% e viaggiare, dal 21 luglio al 24 ottobre, in una delle tante città italiane a bordo di Italo Treno.

I posti disponibili sono attualmente 280mila e la promozione è valida solamente per i clienti Italo Più Base e Italo Più Privilege. L’offerta, inoltre, è soggetta a disponibilità di posti e tratte e non è cumulabile con altre iniziative. Per usufruirne basta accedere alla propria area personale, sia sul sito di Italo che sull’apposita app, dove gli sconti verranno applicati automaticamente sulle tratte selezionate in Smart, Comfort e Prima.

Una bella opportunità per iniziare a scoprire in nostro Paese e città come Paola, in provincia di Cosenza, in Calabria. Raggiungere questa destinazione, partendo dalla stazione di Roma Termini, ad esempio, costa 43,90 euro a persona ad andata, a cui verrà poi aggiunto lo sconto clienti Italo Più Base o Italo Più Privilege, in base alla categoria di appartenenza e ai posti disponibili. La città rientra tra le mete da vedere con le spiagge più belle della Riviera dei Cedri e, di questa zona, è il suo punto meridionale. Qui ci si può lasciare andare ad una terra incontaminata fatta di sole, spiagge, mare, scogli ed insenature tutte da scoprire.

Chi cerca una città d’arte, invece, può scegliere di trascorrere una vacanza a Verona, la città di Romeo e Giulietta. Raggiungere questa località veneta dalla stazione di Milano Centrale costa solo 14,90 euro a persona ad andata, a cui verrà poi aggiunto lo sconto clienti Italo Più Base o Italo Più Privilege, in base alla categoria di appartenenza e ai posti disponibili. Una volta qui si può esplorare la città, trovare le zone più romantiche, farsi una foto ricordo all’Arena, teatro di concerti e grandi spettacoli oppure andare a visitare la casa di Giulietta o, ancora, vagare per il centro cercando uno ad uno i suoi tantissimi monumenti.

Chi ama il lago, poi, potrà godere delle offerte anche in città turistiche come Desenzano del Garda. Questo è il comune più popoloso dell’omonimo lago, che si trova in provincia di Brescia in Lombardia, ed è una località raggiungibile anche dalla stazione di Venezia Santa Lucia a soli 16,90 euro. Come sempre il prezzo si riferisce a persona e sola andata, a cui verrà poi aggiunto lo sconto clienti Italo Più Base o Italo Più Privilege, in base alla categoria di appartenenza e ai posti disponibili. Una volta qui si potrà fare un giro in centro alla ricerca del castello e delle piazze, godersi un po’ di shopping e una sosta golosa in uno dei tanti bar in zona con vista lago. Appena fuori del centro, poi, gli amanti della natura apprezzeranno una visita alla riserva protetta.