In Italia apre la “piazza lineare” più lunga d’Europa

È una vera e propria rinascita quella che sta per avvenire nella mistica città di Torino. A partire dal 16 dicembre riprendono finalmente vita le storiche Officine Savigliano di corso Mortara 24: negli spazi dell’ex stabilimento SNOS aprono le nuove Officine S, portando alla luce la “piazza lineare più lunga d’Europa“.

Per quattro giorni, dalle 18:00 di giovedì 16 dicembre fino a domenica 19, il capoluogo piemontese dà vita a una grande festa rivolta a tutti in cui Officine S si presenta alla città. Tanti eventi, spettacoli e appuntamenti assolutamente da non perdere per scoprire il nuovo grande polo attrattivo di Torino.

Ben 12.600 metri quadri di spazi e 26 nuove attrazioni in una “piazza lineare” lunga 300 metri che si sviluppa sia all’interno che all’esterno della struttura originale delle storiche Officine Savigliano, conservate in tutti i loro tratti industriali. All’esterno, una promenade di 160 metri con dehors e spazi tutti da vivere.

Accanto alle più classiche attività commerciali, arrivano grandi novità esclusive per Torino e il Nord Italia: Zero Gravity, una palestra di tappeti elastici, la più grande d’Italia, dove organizzare anche feste; Miniso,il primo gadget store nel Nord Italia di ispirazione giapponese; Ma Bookstore: la prima libreria contemporanea made in Italy esperienziale e green, con uno spazio co-working open free e un caffè letterario; Doppio Malto: un birrificio artigianale italiano che ha conquistato l’Europa (fino al 6 gennaio menù bambini gratuito per tutti i piccoli accompagnati da un adulto e prima birra offerta a tutti i clienti sia a pranzo che a cena).

Ecco nel dettaglio tutti gli eventi da non perdere: