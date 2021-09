Isole più belle del mondo 2021: nella top 10 c’è un’italiana

editato in: da

Oltre le Cicladi più frequentate dal turismo troviamo lei, la meravigliosa isola della Venere, quella caratterizzata da un mare incredibile e suggestive spiagge. Stiamo parlando di Milos, il paradiso della Grecia più famoso dell’antichità che oggi si aggiudica il posto d’onore nella classifica delle isole più belle del mondo.

Come ogni anno, per il World’s Best Awards, la rivista Travel + Leisure ha stilato la classifica delle isole più belle del mondo, quelle votate dai viaggiatori in base alla loro diretta esperienza. Dal terzo posto dello scorso anno, Milos è arrivata in cima, aggiudicandosi il titolo dell’isola più bella del mondo di questo 2021.

Il motivo è presto detto: l’isola delle Cicladi, quella più incontaminata e meno battuta dal turismo di massa che invade Santorini o Mikonos, è una vera meraviglia.

Il paesaggio è variegato e sorprendente grazie alle origini vulcaniche dell’isola. Ci sono spiagge bianche e sabbiose, che richiamano i paradisi tropicali, e quelle caratterizzate da rocce rossastre e nere. Alle bellezze naturali, poi, si aggiungono anche il cibo e l’ospitalità. Un viaggio su quest’isola è un’esperienza di pura meraviglia.

Milos non è l’unica delle Cicladi a essere entrata nella top 10 delle isole più belle del mondo secondo il World’s Best Awards. Al secondo posto, infatti, c’è Folegandros. Anche questa, come Milos, è lontana dal glamour che contraddistingue le altre isole, ma è proprio la sua natura aspra e selvaggia a fare innamorare i viaggiatori provenienti da tutto il mondo.

Nella lista troviamo anche un’altra isola Europea e a guardare di chi tratta, la notizia non ci stupisce affatto. A meritare il quarto posto è stata Madeira, l’arcipelago portoghese formato da quattro isole. La bellezze dei panorami, uniti al clima mite e al famoso vino, la rendono perfetta per una vacanza da sogno.

Tra le isole più belle del mondo nella classifica del World’s Best Awards troviamo, ovviamente, anche Bali. Una notizia che non ci stupisce dato che i panorami naturali e mozzafiato che contraddistinguono il territorio attirano e incantano ogni anno turisti da ogni parte del mondo.

Ma l’orgoglio italiano arriva con la sesta posizione della classifica delle isole più belle del mondo, perché è lì che troviamo la nostra amata Sicilia.

Goethe scriveva: “L’Italia senza la Sicilia non lascia nello spirito immagine alcuna. È in Sicilia che si trova la chiave di tutto”, e i viaggiatori di tutto il mondo concordano sicuramente con lui, come dimostra anche il fatto che nel 2021 l’isola ha raggiunto numeri da record per quanto riguarda il turismo straniero.