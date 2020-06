Le isole della Grecia sono più vicine: le nuove rotte Alitalia

editato in: da

Una delle destinazioni più amate per le vacanze estive è pronta ad accogliere (di nuovo) i turisti. Parliamo della Grecia, meta ambitissima e con delle località particolarmente eccezionali. Non a caso il Paese ellenico è il secondo al mondo a possedere le spiagge con il mare più bello.

La buona nuova arriva da Alitalia, compagnia di Bandiera nostrana, che ha annunciato tanti interessanti collegamenti che prenderanno il via ad agosto. In particolare il vettore partirà, durante il mese più caldo dell’anno, alla volta di Salonicco e di alcune isole greche meravigliose.

Alitalia arriverà nella magica Rodi, che è senza dubbio un’isola dalla doppia anima e con tantissimi lidi e uno più bello dell’altro. Ma non solo, durante l’ottavo mese dell’anno potremo atterrare anche a Creta, dove si nascondono spiagge paradisiache e perfino rosa.

Oppure, potremo raggiungere l’eccezionale Kos, dove sorgono gli arenili più belli del Dodecaneso. Altra meta in cui avremo modo di atterrare sarà Mykonos, famosa per la sua incommensurabile bellezza, ma anche per la movida.

Ma non è finita qui, con i voli Alitalia che decolleranno ad agosto potremo esplorare anche Zante, la stupenda isola in cui, secondo la leggenda, nacque Venere. E l’incredibile Cefalonia che vanta una delle più belle spiagge della Grecia e non solo.

Infine, avremo modo di solcare altre due meravigliose località: l’isola più famosa delle Sporadi, ovvero la bella Skiathos, e Karpathos, che grazie alla sua posizione remota mantiene perfettamente intatte le sue tradizioni.

Insomma, sono veramente tante le destinazioni che da agosto potremo raggiungere in questo splendido Paese europeo, e lo potremo fare in tutta sicurezza. Infatti, Kiki Boulasidou, direttore dell’Ente del turismo della Grecia, in occasione di un webinar dedicato al Mediterraneo sicuro, ha spiegato: “Come meta turistica la Grecia è un Paese molto sicuro ed è per questo che, per tutelare sia la popolazione sia i turisti, il governo ha deciso una riapertura graduale: fino al 30 giugno possono entrare gli italiani con delle limitazioni facendo il tampone e restando in isolamento per un giorno. Dall’1 luglio non sarà obbligatorio il tampone ma solo casuale. Inoltre, il governo greco ha imposto dei protocolli sanitari che tutte le strutture turistiche dovranno rispettare. Quest’anno vogliamo destagionalizzare e puntare su un’estate più lunga, estendendo la vacanza, con itinerari culturali e in tutta la Grecia”.

Di fronte a dichiarazioni come queste e alle nuove rotte Alitalia che prenderanno il via ad agosto, non ci resta che prenotare un biglietto con destinazione Grecia.