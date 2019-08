Isola di Dino, Jovanotti in tour scatena polemica ambientalista

editato in: da

Non è la prima volta che, a causa del fortunatissimo tour Jova Beach Party, il cantautore romano finisce al centro delle polemiche ambientaliste.

Il motivo è presto detto: i concerti previsti dal Jova Beach Party, sono stati tutti organizzati in zone costiere e montane naturali.



Molti degli spazi scelti dal cantante, per la sua esibizione, rappresentano in realtà la casa di molte specie animali e vegetali. Vista la portata del concerto, un evento del genere può creare un impatto devastante su flora e fauna di una determinata zona.

Una nuova polemica, si è scatenata in occasione del concerto sull’Isola di Dino, in Calabria. Questo piccolo e incontaminato lembo di terra, situato nelle vicinanze di Praia a Mare sarà la tappa del concerto previsto il 7 Agosto.

L’isola di Dino in realtà, sta per diventare riserva naturale. È qui infatti che cresce la rarissima primula di Palinuro e la posidonia oceanica: due piante acquatiche rare, la cui salvaguardia è fondamentale per il nostro pianeta.

E ancora, l’isola ospita tantissimi gabbiani, rapaci e molluschi, tra questi il Pinna nobilis.

Non stupisce dunque la polemica sulla scelta, per un esibizione così importante, di un luogo naturale e incontaminato. Come è intuibile, visto anche il grande successo del tour di Jovanotti, l’isola di Dino sarà totalmente invasa da migliaia di persone che arriveranno da tutta Italia per assistere al concerto.

A partire da queste considerazioni, non si può certo negare l’impatto ambientale che avrebbe l’evento sulle specie che vivono nell’area in questione.

La polemica non si spegne: del resto Jovanotti è recentemente finito al centro di un fatto di cronaca ambientalista piuttosto spiacevole, proprio durante la sua esibizione a Rimini.

In quel caso, durante il concerto, è sparito un pulcino Fratino, specie protetta a rischio estinzione, nonostante la sorveglianza e l’attivismo nel proteggere questi animali.

Trattandosi però, di aree naturali, è inevitabile che la musica ad alto volume e la presenza di migliaia di persone possa creare danni alla vegetazione e agli animali presenti sul posto.

Attualmente i cittadini del posto, assieme alle associazioni locali ambientaliste, si stanno prodigando per impedire proprio questo concerto e anche altri futuri nel caso in cui si tratti di aree protette, per salvaguardare flora e fauna locale.

Speriamo dunque, si possano trovare delle soluzioni per mantenere le esibizioni di Jovanotti in pieno rispetto dell’ambiente.