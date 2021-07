In Irlanda ci sarà una funicolare spettacolare

editato in: da

In Irlanda sarà inaugurata una funicolare pazzesca. Sarà la prima ad aprire sull’isola e sarà realizzata nella contea di Donegal, presso Fort Dunree and Head. Sarà un’attrazione mozzafiato.

La funicolare offrirà, a chi visita l’isola di smeraldo, un’emozionante ascesa al forte, rivelando incredibili vedute a 360 gradi sulla Wild Atlantic Way, la strada più panoramica del Paese e, con i suoi 2500 chilometri, la più lunga del mondo. Si snoda lungo una costa che l’Atlantico ha plasmato nel corso dei secoli, formando scogliere frastagliate, decine di isole e isolette, spiagge sabbiose e incontaminate, profondi estuari e riparate insenature su cui si affacciano incantevoli porticcioli e vivaci cittadine.

Una spettacolare passerella di vetro si sporgerà sulle acque del Lough Swilly, aprendo un punto di vista incredibile sul paesaggio naturalistico e sul forte, un importante sito difensivo nel corso della storia. Qui, nel 1986, è stato aperto al pubblico il Fort Dunree Military Museum che attira visitatori e studiosi da tutto il mondo.

Il paesaggio del Lough Swilly comprende una vasta e stretta insenatura tra le penisole di Inishowen e di Fanad che s’inoltra nelle coste del Donegal. A seconda delle maree, l’aspetto dell’insenatura cambia notevolmente, creando, con l’acqua alta, alcuni isolotti, tra cui Inch Island, talmente vicina ad Inishowen da essere collegata con un ponte.

Lontana dalle grandi città, e famosa per i suoi cieli blu profondo, la contea di Donegal è una delle più belle regioni d’Irlanda. Affacciata sull’Oceano Atlantico, è collegata al resto del Paese da un piccolo lembo di terra ed è talmente influenzata dalla vicina Irlanda del Nord che, per la sua completa diversità rispetto alle altre contee della Repubblica d’Irlanda, uno degli slogan più utilizzati per invitare i turisti recita: “Quassù è diverso”.

Scelta per le riprese di “Star Wars: Gli ultimi Jedi”, la contea di Donegal in particolari condizioni è persino interessata dall’aurora boreale. Ma, anche quando il cielo è terso, regala escursioni tra le più belle d’Europa.