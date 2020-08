La casa più infestata d’Irlanda è in vendita. Hai il coraggio di comprarla?

editato in: da

La chiamano la casa del diavolo, ed è inutile negare, il nome inquieta e neanche poco. Eppure, chi la conosce non ha dubbi: l’imponente dimora georgiana del Wexford, in Irlanda, è una casa infestata dai fantasmi.

Gli appassionati del dark tourism non hanno bisogno di leggere la sua presentazione perché sappiamo bene che la sua fama la precede. Loftus Hall è la casa più infestata d’Irlanda, definita anche dimora del diavolo. La leggenda vuole che qui, ancora oggi, vaghi disperatamente lo spirito di Anne Tottenham, la giovane fanciulla che impazzì all’interno dell’abitazione, fino a morire, dopo una partita a carte giocata con Lucifero in persona, che si presentò a casa sua sotto le mentite spoglie di un marinaio che chiedeva aiuto.

Nei secoli la casa irlandese è stata un vero e proprio punto di riferimento per i ghost hunter e in generale per gli amanti del turismo oscuro, a seguito di un intervento di restauro è, infatti, diventata un’attrazione turistica con tanto di visite guidate. I viaggiatori da tutto il mondo hanno raggiungo l’Irlanda solo per cercare il fantasma di Lady Ann, e la casa è stata anche scelta come location del film Disney Artemis Fowl e del film The Lodgers.

Loftus Hall è oggi in vendita e chi avrà il coraggio di comprare la dimora del diavolo, non solo potrà viverci, ma potrà anche scegliere di riaprirla ai ricercatori del paranormale.

La villa irlandese, che si trova sulla penisola di Hook, nella contea di Wexford, affonda le sue origini nel lontano 1350, è stata costruita ex novo su un castello normanno del 1170; storicamente il suo nome era Redmond Hall, passata poi alla famiglia Loftus ha cambiato il suo nome.

La grande casa è stata più volte esorcizzata e nel corso dei secoli è appartenuta anche a due diversi ordini di suore, nonostante questo la sua nomina non è cambiata. A quanto pare, la regina Vittoria fu più volte invitata a trascorrere il suo tempo della magnifica villa, ma la sovrana non accettò mai l’invito.

Gli attuali proprietari, Aidan e Shane Quigley, non riescono a gestire l’eredità pesante della casa, così hanno scelto di metterla in vendita a 2,5 milioni di euro. Chiunque la comprerà entrerà in possesso dell’intera proprietà composta da 63 acri di terra e una spiaggia privata.