Irish Film Festa: tutti i film del festival saranno visibili online gratis. Occhio alle date!

Che succede quando siamo impossibilitati a spostarci e abbiamo un desiderio irrefrenabile di volare verso l’isola di smeraldo? Di guardare quei panorami mozzafiato che si perdono nell’infinito dell’orizzonte, di immergerci totalmente nella storia e nella cultura di quello che è un Paese meraviglioso. Semplicemente, è lui che viene da noi con un festival interamente dedicato al cinema e alla cultura irlandese. Prendete carta e penna perché stiamo per fare un viaggio immersivo all’interno della meravigliosa Irlanda!

Si chiama Irish Film Festa ed è una manifestazione di successo, giunta già alla sua XIII edizione, che ha come scopo quello di divulgare il cinema e la cultura dell’Irlanda intera. L’edizione di quest’anno si sarebbe dovuta svolgere dal 25 al 29 marzo presso la Casa del Cinema di Roma, ma a causa dell’emergenza COVID-19 la manifestazione è stata annullata, almeno fino a questo momento.

La XIII edizione di Irish Film Festa si farà ma in veste totalmente inedita e accessibile a tutti. L’appuntamento è infatti online, ed è fissato dal 27 al 29 novembre con l’obiettivo di mantenere attivo il dialogo sul cinema irlandese contemporaneo tra l’Irlanda e gli spettatori italiani.

Irish Film Festa, creato da Susanna Pellis, è prodotto dall’associazione culturale Archimedia ed è realizzato in collaborazione con Irish Film Institute, con il sostegno di Culture Ireland, Screen Ireland, Turismo irlandese, e il patrocinio dell’Ambasciata d’Irlanda in Italia. Nell’edizione speciale online Irish Film Festa in short sarà possibile guardare 18 corti in competizione, più uno fuori concorso, semplicemente connettendosi, solo dall’Italia, alla piattaforma del festival durante i tre giorni dell’iniziativa a qualsiasi orario.

Il meglio dei nuovi cortometraggi irlandesi è a portata di tutti, tra questi troverete Live-Action, Documentari, corti di Animazione tradizionale e nuove sperimentazioni tematiche che applicano la tecnologia alle tecniche più tradizionali. Ma non vogliamo svelarvi altro e lasciare a voi l’onore della scelta tra i corti più belli. Vogliamo rassicurarvi però, nonostante le pellicole siano tutte in lingua originale sono presenti anche i sottotitoli italiani.

E infine, non meno importante, quest’anno sarete protagonisti attivi dell’Irish Film Festa. Se da una parte la giuria internazionale, infatti, sceglierà i due corti vincitori nelle categorie Live-Action e Animazione, dall’altra per la prima volta, quest’anno sarà assegnato anche un premio del pubblico: potrete quindi votare, tramite la scheda presente sul sito, il vostro preferito.

Non ci resta che augurarvi buona visione!