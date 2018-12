10 piccole invenzioni che cambieranno il nostro modo di viaggiare

editato in: da

Non solo mete trendy, destinazioni emergenti e nuovi collegamenti aerei: a cambiare il nostro modo di viaggiare, nel corso del 2019, sarà anche la tecnologia. Ma quali sono le 10 piccole e grandi invenzioni chiamate a rivoluzionare il settore dei viaggi? Eccole raccolte da Lonely Planet.

Gli occhiali contro la chinetosi

Citroën ha sviluppato un particolare modello di occhiali, destinato a chi soffre di chinetosi (disturbo neurologico causato dagli spostamenti ritmici e irregolari del corpo, tipici di un viaggio in nave o in auto). Formati da quattro cerchi bianchi, contengono negli anelli un liquido che forma una finta linea d’orizzonte: così, vengono contrastati i segnali contrastanti tra le orecchie e gli occhi che sono all’origine del malessere. Funzionano nel 95% dei casi, entro 12 minuti.

Gli screenshot per prenotare i voli

Instagram, si sa, è da tempo fonte di ispirazione per i viaggiatori. Oggi, però, dai sogni ad occhi aperti si è passati alla pratica: Look&Book è la nuova funzione easyJet che ti permette di prenotare un volo aereo semplicemente caricando sull’App lo screenshot della località individuata su Instagram, fornendoti la rotta migliore e un paio d’opzioni di volo. Attualmente funziona solo per i viaggi in Europa e in Nord Africa, ma la compagnia è al lavoro per implementarla con l’aiuto di Snapchat e Pinterest.

Lo zaino che ti protegge la schiena

HoverGlide è uno zaino intelligente, che utilizza la tecnologia della sospensione del carico per mantenersi ad una distanza costante dal terreno, ridurre l’impatto sulla schiena e permettere a chi fa trekking e arrampicata di muoversi con più velocità ed energia,

I pod per dormire in aeroporto

In alcuni aeroporti stanno nascendo i “pod”, delle capsule simili a navicelle spaziali che sono delle camere da letto in miniatura, installate nelle lounge e destinate a chi fa lunghi scali. La AirPod, capostipite di tutti i successivi modelli, ospita una poltrona che si trasforma in un letto, spazio per il bagaglio, prese per ricaricare i propri dispositivi, Netflix e wi-fi. Il costo è di circa 12 euro l’ora, e l’azienda conta di installarne un centinaio negli aeroporti americani nei primi mesi del 2019.

La cabina che spruzza protezione solare

Per non tralasciare più neppure un centimetro di pelle quando applichi la protezione solare, ecco SnappyScreen: ti posizioni su di una piattaforma rotante, e tramite un’applicazione che non ha bisogno del contatto eccoti vaporizzata addosso una crema eco-friendly. Attualmente, diversi hotel di lusso stanno installato queste speciali “cabine” a bordo piscina o in spiaggia.

L’App che ti avvisa delle code in aeroporto

Se hai in programma di transitare da un aeroporto americano, arriva l’applicazione che ti avvisa se – ai controlli di sicurezza – le code sono molto lunghe: è TripIt, ed è attualmente disponibile per gli aeroporti di Orlando, Denver, Austin e Phoenix.

La realtà virtuale per andare in vacanza

Andare in vacanza, senza spostarti d’un centimetro? Ci pensa la realtà virtuale. First Airlines è una “compagnia aerea” in realtà virtuale, con vere hostess che servono al tuo sedile pasti a tema con la località scelta: la sessione dura due ore e mezza, e puoi scegliere di “atterrare” a New York, a Parigi, a Roma, alle Hawaii. Senza muoverti dal tuo sedile. Il costo è 40 euro in Business Class e di 55 in Prima Classe: solo che, per vivere questa surreale esperienza, bisogna volare (per davvero) fino a Tokyo.

Un giro sul drone

I designer di Volocopter l’hanno promesso: nel 2019 ci saranno grandi cambiamenti, sul modo di spostarsi in città. Testati con successo in Germania, i droni funzionano con l’elettricità e sono in grado di volare per 30 minuti: pilotabili in loco o da remoto, promettono d’essere la soluzione in caso di traffico congestionato.

I soggiormi di poche ore in hotel di lusso

Ti trovi in una città straniera, e hai bisogno di farti la doccia o di schiacciare un pisolino? A San Francisco e a New York puoi farlo in un hotel di lusso. Il merito è di Recharge, che permette d’affittare per poche ore suite e appartamenti d’alta fascia: un sito molto apprezzato dagli uomini d’affari e da chi viaggia di frequente.

La biancheria intima che non ha bisogno d’essere lavata

Valigia ridotta al minimo? Nessuna paura: arriva la biancheria intima che può non essere lavata per settimane. A lanciarla sul mercato, Organic Basics: i suoi capi, in SilverTech, sono amici dell’ambiente e ispirati a quelli che ha in dotazione la NASA. Appositamente studiati per tenere lontani cattivi odori e batteri, sono la quintessenza della praticità.