Innsbruck: l’impianto di risalita che in pochi minuti ti porta a quota 2000 metri

Tutti dovrebbero concedersi una vacanza ad Innsbruck, almeno una volta nella vita. Luogo per gli amanti dello sport e non solo, che vanta l’innovativo impianto di risalita di Zaha Hadid.

Incredibile la bellezza dei panorami di Innsbruck, punto di riferimento per gli appassionati degli sport invernali e per chi ama dedicarsi alla natura, tra relax ed escursioni. L’uomo non può aggiungere nulla per migliorare uno spettacolo di tale portata. È possibile però trovare nuove soluzioni per rendere ancora più confortevole l’esperienza vissuta in questi luoghi.

Basti pensare al fantastico impianto di risalita realizzato da Zaha Hadid, che consente di passare da una serena passeggiata nel centro storico a quota 2mila metri. Un vero e proprio sogno per tutti gli appassionati di sci e snowboard, che hanno scelto la Capitale delle Alpi per vivere esperienze uniche.

Recarsi a Innsbruck vuol dire ritrovarsi circondati dalle montagne. Atmosfera da favola per una vacanza completa, tra neve, sci, shopping e spettacolo, considerando gli eventi musicali e teatrali organizzati. Nel centro storico è facile incontrare persone in abiti eleganti e altre in tute, quasi fossero in pista, con gli sci in spalla. Il motivo è semplice ed è rappresentato dall’impianto della Nordkette.

L’opera è stata ideata dall’archistar Zaha Hadid e consente di raggiungere le piste in soli 20 minuti. Una comodità che ha dell’incredibile, con l’aggiunta di dettagli che fanno dell’impianto un punto di riferimento non soltanto per gli sportivi. Oltre al punto di partenza per accedere alle discese è stata infatti realizzata una terrazza particolarmente soleggiata, immersa nella natura. Un modo per regalarsi momenti di relax, sia che si voglia soltanto gustare un cocktail o si intenda recarsi sulla neve in seguito.

Spazio anche per chi volesse dedicarsi a un po’ di tintarella, considerando le svariate sdraio installate, con vista panoramica sulle Alpi della Zillertal e dell’Otztal. Dal bar cartolina con vista a 360° ai tanti ristoranti, birrerie e trattorie. Innsbruck si dedica in tutto e per tutto ai turisti, provando ad attirare una rosa variegata di persone. A ciò si aggiunge anche la possibilità di fare shopping nell’ormai celebre Maria-Theresien-Straße, facendo magari attenzione a tutelare le proprie finanze.