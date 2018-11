Hotel di lusso per cani in Inghilterra: come dire stop ai sensi di colpa

editato in: da

In Inghilterra ha aperto le porte uno splendido hotel per cani. Addio ai sensi di colpa per aver lasciato il proprio piccolo a casa.

Chiunque abbia un cane sa bene quanto possa far star male l’idea di lasciarlo in un canile mentre si è in vacanza. Ci si sente terribilmente responsabili, riflettendo su come debba sentirsi abbandonato e tradito. Pensieri che impediscono inoltre di godersi a pieno il periodo di pausa dal lavoro e dalla propria quotidianità . Per molti è un po’ come lasciare ad amici o parenti il proprio figlio, così da poter godere di un po’ di tempo per sé.

Ai sensi di colpa c’è però una soluzione, per ora applicabile soltanto in Inghilterra ma che potrebbe diffondersi in molti paesi. Si tratta di un albergo per cani di lusso, da fare invidia a quelli ideati per gli esseri umani. Il Bath Country Pets Boutique Dog Hotel si trova in Wiltshire, una contea nella parte sud-occidentale dell’Inghilterra. Un paradiso per i cani, ideato da Neil ed Emma Edwards. Agli animali viene qui garantita un’esperienza di gioco e relax, allontanandoli da quel sentimento d’abbandono grazie alla vicinanza di tanti altri amici pelosi.

Questo hotel decisamente particolare batte ampiamente le due alternative, ovvero canile o casa, con qualche amico o parente pronto a passare una volta al giorno. La proprietà è lontana dal centro cittadino ed è ampia 4 acri, tra giardini e prati ben curati. Lo stile è quello di una fattoria americana, con stanze private per ogni cucciolo presente.

Ogni giorno vengono inoltre organizzate numerose attività , tenendo i tanti cani sempre allenati e divertiti. Dai giochi alle escursioni, rispettando un piano adatto a ogni ospite. Sarà inoltre possibile richiedere dei trattamenti personalizzati, al fine di provvedere a una certa perdita di peso o al prosieguo di una data cura medica.

Non esistono gabbie in questo albergo, com’è giusto che sia. Le camere dei cani richiamano gli spazi dedicati ai cavalli nelle stalle americane. Nessun senso di costrizione dunque, solo tante coccole, giochi tutto il giorno e un comodo letto dove potersi distendere la sera, magari con un giochino lasciato da mamma e papà , che ricordi casa nei momenti di nostalgia.