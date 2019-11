Ile de Roch ar Hon, il piccolo paradiso privato in vendita in Francia

editato in: da

Avete mai pensato all’idea di acquistare un’isola tutta per voi, dove ritirarvi quando volete passare un po’ di tempo in solitudine? Se vi sembra una cosa folle, potreste ricredervi: in Francia c’è infatti un piccolo paradiso privato che aspetta solamente di trovare un nuovo proprietario.

Stiamo parlando di Ile de Roch ar Hon, un fazzoletto di terra al largo della costa della Bretagna, nei pressi dell’isola di Bréhat. È grande poco più di 6.400 metri quadrati, dove la natura prospera rigogliosa e il silenzio è rotto solamente dal cinguettio degli uccellini. Già dalla descrizione, è impossibile non innamorarsene. E ora scopriamo che l’isoletta è in vendita, alla “modica” cifra di circa 1,7 milioni di euro.

Un prezzo che potrebbe sembrare astronomico, ma non si allontana tanto da quello che serve per acquistare un appartamento in una delle città più ricche del mondo, come New York o Parigi. In questo caso, però, si entrerebbe in possesso di una vera e propria isola, dotata di una villa che sorge nel suo cuore, direttamente affacciata sul mare.

Salendo verso il punto più alto, si trova infatti una splendida dimora costruita nel 1758, ma interamente ristrutturata negli anni ’90. Certo, ci sarà bisogno di qualche lavoretto, ma in breve tempo potrebbe tornare a brillare di luce propria, come quando venne edificata quasi tre secoli fa. La casa, in perfetto stile bretone, ha pareti in pietra e un tetto in ardesia. Si estende per 140 metri quadrati, dove sono stati sistemati uno splendido soggiorno dotato di camino e vista panoramica, due camere da letto e una veranda.

L’isola è a circa un miglio di distanza dalla costa, tragitto per il quale sono necessari non più di dieci minuti, e si trova all’ingresso del canale della Manica. È il luogo ideale per chi ama stare a contatto con la natura e cerca un angolo di paradiso dove restare solo, nel pieno della propria privacy. Ile de Roch ar Hon, come si legge nell’annuncio di Sotheby’s International Realty, l’agenzia di immobili di lusso che l’ha messa in vendita, ha avuto un solo proprietario e ora aspetta che qualcuno torni a rilassarsi sulla sua affascinante spiaggia.

Per gli interessati, qualche dettaglio pratico in più: la casa ha già gli allacciamenti della luce, dell’acqua e dell’elettricità, inoltre viene venduta completamente arredata. Chi si aggiudicherà l’affare, non dovrà fare altro che portare le sue valigie e sistemarsi presso l’accogliente alloggio.