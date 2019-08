Se hai una mente creativa, soggiorni gratis al largo di Stoccolma

editato in: da

Trascorrere una vacanza diversa – e completamente gratuita – è possibile, se si ha un’idea geniale. È questo l’unico requisito richiesto da Fredrik Haren, autore di alcuni libri sulla comunicazione e sul marketing, nonché proprietario di un fazzoletto di terra al largo di Stoccolma.

Chiunque abbia mai svolto un lavoro creativo lo sa bene: poter passare qualche tempo immersi nel silenzio assoluto, in una location particolarmente stimolante, è quanto di meglio ci sia per poter partorire il proprio progetto. Ma non è sempre facile trovare il posto giusto, soprattutto se non si ha a disposizione un bel budget. Per sopperire a questo problema, ora c’è Ideas Island. Si tratta di un’isola privata di circa 7mila metri quadri, situata al largo delle coste svedesi, a pochi chilometri da Stoccolma.

Una delle sue caratteristiche principali è proprio questa: sebbene sia vicinissima alla terraferma e a diverse altre isole private, una volta sbarcati su Ideas Island sembra di essere davvero lontani dal mondo. Su questo terreno sorge una casa dall’architettura tipica svedese, piccolina ma estremamente funzionale. È di soli 65 metri quadri, eppure può ospitare fino a 6 persone, grazie alle sue 4 camere da letto. Inoltre ci sono tutti i servizi necessari per vivere senza preoccupazioni: riscaldamento, acqua corrente, elettricità, lavatrice e molto altro.

Soggiornare qui è davvero fantastico. Si è totalmente immersi nella natura e, voltandosi intorno, non si vede altro che una distesa d’acqua cristallina. Pensate come potrebbe essere rilassante sedersi davanti casa, ammirando il panorama offerto dai fiordi del mar Baltico, e nel frattempo lavorando alle proprie idee.

Ora è possibile, perché Fredrik Haren ha deciso di mettere a disposizione di menti creative la sua splendida isola. Basta visitare il sito di Ideas Island e compilare l’apposito questionario, proponendo la propria candidatura per aggiudicarsi un soggiorno gratuito in questa meravigliosa location. Lo scrittore permette a chi ha un progetto da sviluppare di trascorrere una settimana nella sua abitazione, purché il candidato dimostri di avere un’idea davvero interessante su cui lavorare.

Il soggiorno si estende non solo al possessore del genio, ma anche ad un massimo di 5 suoi amici, che potranno godersi una breve vacanza nel mar Baltico. Coloro che verranno sorteggiati avranno alloggio gratuito, ma dovranno pagarsi il viaggio per arrivare a Stoccolma (poi il trasferimento sull’isola avviene in barca a remi) e dovranno provvedere al cibo e alle bevande per l’intera settimana. Un piccolo prezzo per vivere qualche giorno in questo paradiso terrestre. E se riuscirete a convincere Fredrik che il vostro progetto è davvero interessante, potreste addirittura aggiudicarvi un po’ di tempo in più sull’isola!

Il proprietario, oltre a chiedere che i suoi ospiti si occupino da soli del viaggio e del vitto, li invita a fare una donazione in beneficenza ad un’associazione che sta sostenendo. In questo momento, i fondi ricavati vengono destinati a supportare le spese per le terapie per bambini autistici provenienti da famiglie povere delle Filippine. Le candidature per l’estate 2019 sono già chiuse, ma potete già proporvi per il prossimo anno. Tra febbraio e marzo 2020 scoprirete se siete stati scelti per soggiornare su Ideas Island: che aspettate a iscrivervi?