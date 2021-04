Questo hotel sta cercando un nuovo ambassador. E il tuo cane potrebbe esserlo

editato in: da

È ufficiale: il vostro adorato compagno a quattro zampe potrebbe diventare una celeb di fama mondiale. Lo ha annunciato il Baymont Inn & Suites by Wyndham, franchising di hotel di uno dei marchi alberghieri più famosi degli Stati Uniti che conta 513 proprietà e oltre 40000 camere.

È stata proprio l’azienda ad annunciare questo nuovo progetto che vede protagonista della prossima campagna pubblicitaria un cane, un compagno di vita e di avventure. Ma l’animale in questione non sarà scelto tra i vip pets, ma tra gli animali di tutti voi, a patto che il vostro cucciolo sia stare davanti a una telecamera, s’intende.

Quindi se pensate che il vostro cane sia bellissimo (e siamo certi di sì), se è abituato a stare davanti alle telecamere e magari si mette anche in posa quando scattate una fotografia per il vostro profilo Instagram, potete candidarlo al Baymont Buddy of the Year.

L’11 aprile, infatti, che corrisponde al National Pet Day, il marchio alberghiero inizierà ufficialmente la ricerca per trovare il cagnolino che diventerà il volto ufficiale di tutti gli hotel della catena. Un ambassador, in piena regola, per promuovere i viaggi e le vacanze pet friendly.

L’obiettivo del progetto è quello di incentivare le persone a tornare a viaggiare, quando questo sarà possibile, proprio in compagnia del proprio animale domestico. Con un ambassador a quattro zampe, Baymont lancerà un appello a tutte le persone con un cane per invitarli a trascorrere del tempo libero negli hotel del franchising, pronti ad accogliere tutta la famiglia.

E c’è un premio anche per i genitori canini! La catena alberghiera, infatti, ha messo in palio per il cane vincitore, e per il suo proprietario, un weekend per due, un compenso di 2500 dollari e anche diversi benefit da sfruttare all’interno delle strutture del marchio attraverso il programma Wyndham Rewards Diamond.

Se pensate quindi che il vostro cane sia perfetto per diventare l’ambassador del Baymont, non vi resta che inviare una foto dell’animale, raccontare un po’ della sua vita e del suo carattere e spiegare perché è il candidato ideale. La preferenza, si legge sulla pagina del concorso, sarà data ai cuccioli addestrati in grado di saper stare davanti alla telecamera.

Le candidature sono aperte fino al 4 maggio mentre il vincitore sarà annunciato il 1 giugno. Per ulteriori informazioni e per candidare il proprio cucciolo andate sulla pagina ufficiale del concorso.