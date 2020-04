Paghi ora e soggiorni dopo grazie agli hotel bond: strutture aderenti in Italia e all’estero

editato in: da

Si chiamano ‘hotel bond‘ e sono dei veri e propri buoni d’acquisto turistici che possono essere acquistati in tutto il mondo e che permettono di prenotare un viaggio ora e farlo quando si vuole.

I vantaggi di questi buoni sono diversi. Innanzitutto si può iniziare a sfogliare, anche se solo online, un catalogo di viaggi, cosa che psicologicamente mette già di buon umore. Inoltre, prenotando in anticipo, c’è anche la possibilità di risparmiare sul prezzo dell’alloggio, riducendo così i costi della vacanza.

La campagna, chiamata “Buy Now, Stay Later” (ovvero “Compra ora, soggiorna dopo”) è stata lanciata da pochissimo negli Stati Uniti, ma ha già riscosso un interessante successo e i viaggiatori hanno deciso di dare fiducia a questo progetto. Anche le strutture che aderiscono a questo sistema – e che trovano sede sia in Italia che all’estero – sono sempre di più e, di giorno in giorno, la lista cresce e viene aggiornata puntualmente con nuove località.

Ci sono hotel di Roma, Venezia, Siena, Gallipoli e Perugia. Ma anche di Londra, Bali, passando per Sydney, Austin, Denver, Laguna Beach, California, oltre a New York, Cape Town, diverse città in India, Messico e in Grecia, tra cui Mykonos ed Ornos. Insomma, ci sono veramente moltissime destinazioni tra cui scegliere (e da visitare) e questa può essere un’occasione perfetta per rilanciare il turismo. Economicamente parlando, infatti, il viaggiatore che sceglie di acquistare un ‘hotel bond’ finanzia subito l’hotel scelto ottenendo in cambio uno sconto. Poi sceglierà in autonomia, quando riprenderemo a viaggiare, il periodo in cui effettuare la propria vacanza.

Attualmente la campagna statunitense, avviata dalla Lion & Lamb Communications di New York, permette di acquistare il proprio soggiorno direttamente online. Basta cliccare la destinazione preferita e seguire il percorso che porta direttamente al sito dell’hotel. Avviene tutto via web: qui, infatti, si può effettuare la prenotazione e portarsi a casa un ‘hotel bond’, in attesa di utilizzarlo per le prossime vacanze.

Ogni transazione è gestita direttamente dal residence che applicherà le proprie condizioni in merito ai diritti e i doveri del cliente, seguendo comunque le linee base e lo spirito della campagna. Va ricordato, infatti, che il sito “Buy Now, Stay Later” è solo un aggregatore, che permette facilmente di consultare tutti gli hotel che partecipano all’iniziativa. Aderire a questa iniziativa è di certo un bel modo per sostenere il turismo ed iniziare a sognare la prossima meta delle vacanze.