Helsinki è stata eletta la migliore città dove andare in vacanza nel 2019

editato in: da

Helsinki è stata eletta la Capitale più smart d’Europa dove andare in vacanza nel 2019.

A darle il primato è stata la Commissione europea nell’ambito del premio European Capital of Smart Tourism.

I fattori che sono stati presi in considerazione per effettuare la scelta sono stati diversi e non era facile raggiungere gli obiettivi richiesti.

Helsinki ha vinto per l’immagine che dà della città, per l’accessibilità, per il turismo sostenibile, per la digitalizzazione dei suoi servizi turistici, per la sua eredità culturale e per l’innovazione nell’offerta turistica.

”La città di Helsinki sta promuovendo uno sviluppo sostenibile e lo fa anche nel settore turistico”, ha commentato Pia Pakarinen, Vicesindaco di Helsinki. “Il prossimo anno proporremo un tipo di turismo sostenibile che rafforzerà ancor più il nostro ruolo di pionieri in questo nuovo progetto”.

Nella seconda metà del 2019, quando la Finlandia avrà la Presidenza di turno del Consiglio dell’Unione europea, per Helsinki sarà un’ottima opportunità per dimostrare la propria competenza in fatto di turismo sostenibile. Tanto più che la città ospiterà il World Tourism Cities Federation nel mese di Agosto e gli occhi dei media internazionali saranno puntati su Helsinki.

La nomina di European Capital of Smart Tourism è una nuova iniziativa promossa dall’Unione europea, che ha lo scopo di incoraggiare un tipo di turismo intelligente, che miri a creare legami tra le città e a rafforzare le destinazioni.

Erano 38 le città dell’Ue che hanno partecipato alla prima edizione di questo premio, tra cui Bruxelles, Lione, Lubiana, Malaga, Nantes, Palma, Poznan, Tallinn e Valencia.