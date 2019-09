Harry e Meghan a Roma prima di volare verso il Sudafrica

editato in: da

Per tutti gli amanti della famiglia reale inglese, preparatevi a un venerdì di fuoco in quel di Roma.

Secondo Page Six sembra che proprio domani Meghan Markle e il principe Harry arriveranno in aereo per partecipare al matrimonio della migliore amica di lei Misha Nonoo con l’imprenditore del settore energetico Mikey Hess.

Il duca e la duchessa del Sussex saranno ospiti della capitale, solo tre giorni prima di intraprendere il loro tanto atteso tour in Sudafrica. Non saranno ovviamente gli unici personaggi famosi ad essere invitati: gli sposini saranno festeggiati anche dalla top model Karlie Kloss e il marito Joshua Kushner, ma sono attese anche le principesse Beatrice ed Eugenia, Ivana Trump e suo marito, Jared Kushner, Ellie Goulding e Caspar Jopling. Oltre alla cantante Katy Perry con il suo fidanzato Orlando Bloom.

Al settimanale Hola!, una fonte vicina agli sposi ha dichiarato che ci sarà una grande festa a Cinecittà, il leggendario studio cinematografico in cui sono stati girati film da registi del calibro di Rossellini, Fellini, De Sica e Visconti.

Per Nonoo, che per altro ha disegnato l’abito di matrimonio di Meghan, sarà il secondo matrimonio in Italia: nel 2012 si è sposata a Venezia con Alexander Gilkes. Nel frattempo la sposina sembra che abbia preso anche le difese della coppia rispetto alle ultime voci inerenti ai loro viaggi extra lusso: «Penso che sia ingiusto: le persone dovrebbero davvero concentrarsi sul buon lavoro che fanno. Meghan da sempre ha posto le donne in primo piano, facendosi portavoce di temi fondamentali come l’empowerment femminile».

Anche durante il prossimo viaggio in Sudafrica con il principe Harry e il piccolo Archie saranno organizzati una serie di eventi per dare voce alle donne, con Meghan che continuerà a battersi per il loro ruolo e la loro emancipazione in tutto il mondo.

Ad annunciare questo viaggio familiare è stato lo stesso Harry tramite il profilo Instagram ufficiale @sussexroyal. «Fra poche settimane la nostra famiglia prenderà parte al primo tour ufficiale in Africa, quel posto nel mondo che negli ultimi vent’anni è per me stata una sorta di seconda casa (…). Non vedo l’ora di portare mia moglie e mio figlio in Sudafrica!», ha scritto.

Il tour li condurrà in diversi Stati del continente africano: Sudafrica, Malawi, Angola e Botswana. E se negli ultimi mesi si è accennato a un possibile trasferimento della Royal Family in Lesotho, sembra che la stampa britannica confermi un trasloco definitivo entro il terzo anno di vita del piccolo Archie.

Nel frattempo, Roma è (molto) vicina.