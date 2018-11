Nuovo record da Guinness, 99 carrozzelle trascinano un jet

editato in: da

Ben 99 persone su delle sedie a rotelle hanno “pilotato” un Boeing. Il tutto è accaduto presso l’aeroporto Heathrow di Londra per il Guinness World Record.

Il 23 novembre 2018 sarà sempre una data storica per un gruppo di 99 persone entrate di diritto nel Guinness World Record. È raro che un primato venga registrato su un aereo, ma è proprio questo il caso. Il tutto si è svolto a Londra, presso l’aeroporto di Heathrow. Al di là di ciò che si potrebbe pensare però, nessuno ha dovuto prendere il volo per riuscire a portare a termine l’impresa prefissata.

Come detto, ben 99 persone hanno preso parte al progetto, tutte sulla propria sedia a rotelle. Un team ben organizzato, posto dinanzi a un imponente Boeing 787-9 Dreamliner. Una volta legate a dovere le sedie a rotelle, l’obiettivo era quello di riuscire a trascinare il velivolo, con la sola forza delle braccia, mettendo in movimento le proprie ruote e quello del Boeing.

Per riuscire a battere il precedente record era necessario superare i 328 piedi di distanza, ovvero 100 metri circa. Grande organizzazione e preparazione per riuscire a coronare questo sogno, considerando il gran peso dell’aereo in questione.

Il titolo in palio era infatti quello di aereo più pesante mai trascinato in volo per più di 100 metri da una squadra di persone su sedie a rotelle. Ovviamente a bordo era presente anche il noto Jack, giudice ufficiale del Guinness World Record, incaricato di accertarsi della genuinità dell’impresa.

Ad organizzare l’evento è stata la British Charity Aerobility, che ha lanciato una raccolta fondi utile a sostenere la propria causa. Nello specifico si è voluta lanciare una sfida, atta a dimostrare come persone con disabilità possano compiere gesti grandiosi come “pilotare” un gigantesco Boeing. Indetto l’Aviators Ball, la sera dopo la grande prova, sono stati raccolti poco più di 100mila euro.

Tutti hanno la possibilità di donare quanto si preferisce. Intanto sul web si diffondono le foto del record battuto ed è possibile vedere anche un video delle battute finali. Il peso complessivo del mezzo non è stato rilevato ma, notoriamente, un Boeing 787-9, vuoto, pesa all’incirca 128.82 tonnellate. Il record precedente, fissato nel 2011, venne ottenuto da 84 persone, che trascinarono per più di 120 metri un C-130 Hercules da 67.19 tonnellate.