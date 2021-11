Green Pass con dose booster, come funziona per i viaggi

La quarta ondata di Covid è tornata a far paura in Europa e non solo. Motivo per cui, in Italia e in molti altri posti del mondo, si è cominciato a procedere con la somministrazione della terza dose di vaccino.

Ma quando si ottiene il “nuovo” Green Pass? Quanto vale? E, soprattutto, si è liberi di viaggiare o bisogna aspettare i 14 giorni canonici per rendere di nuovo valida la certificazione vaccinale? Ecco a voi una piccola guida per sciogliere ogni dubbio.

Green Pass con dose booster

Nel nostro Paese il via alla vaccinazione con dose aggiuntiva è stato dato il 20 settembre 2021. E la buona notizia a tal proposito è che le nuove certificazioni per “terza dose” vengono emesse prontamente il giorno successivo alla vaccinazione.

Ma non solo, ancor più positivo è che queste hanno una validità di 12 mesi a partire dalla data della somministrazione della dose aggiuntiva, e che sono rilasciate direttamente con il numero di vaccinazioni effettuate.

Cosa cambia per chi riceve la terza dose

Per chi riceve la terza dose di vaccino, nel caso di completamento del ciclo vaccinale dopo due dosi, nel certificato è indicato in “numero di dosi effettuate / numero totale dosi previste per ciclo vaccinale completo” 3 di 2.

Vaccinati con Jonson & Jonson

I cittadini italiani vaccinati con il siero Janssen, prodotto dalla casa farmaceutica americana, possono già prenotarsi in molte regioni italiane per la dose di richiamo, che è somministrata a 180 giorni dall’iniezione primaria. In questo caso, la cosiddetta dose booster, è effettuata con un vaccino a mRna Pfizer o Moderna.

Per quanto riguarda il Green Pass, invece, in “numero di dosi effettuate / numero totale dosi previste per ciclo vaccinale completo” vi è indicato 2 di 1, anche per coloro che hanno ricevuto una dose unica dopo la guarigione da infezione da Covid-19.

Green Pass per chi si è vaccinato all’estero

I vaccini validi per ottenere in Italia il Green Pass sono quelli approvati dall’Agenzia europea per i medicinali (EMA) e inseriti nel Piano nazionale vaccini. Ad oggi: Comirnaty di Pfizer-BioNtech, Moderna, Vaxzevria (AstraZeneca), Janssen (Johnson & Johnson).

Tuttavia, sono riconosciuti equivalenti i seguenti vaccini somministrati dalle autorità sanitarie nazionali competenti estere:

vaccini per i quali il titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio è lo stesso dell’Unione Europea;

Covishield (Serum Institute of India), prodotti su licenza di AstraZeneca;

R-CoVI (R-Pharm), prodotto su licenza di AstraZeneca;

Covid-19 vaccine-recombinant (Fiocruz), prodotto su licenza di AstraZeneca.

Si precisa che tali vaccini sono considerati validi ai fini dell’emissione della Certificazione verde Covid-19 a favore dei cittadini italiani (anche residenti all’estero), dei loro familiari conviventi e dei cittadini stranieri che risiedono in Italia per motivi di lavoro o studio, indipendentemente dal fatto che siano iscritti al Servizio Sanitario Nazionale o al SASN (Assistenza Sanitaria al Personale Navigante), nonché di tutti i soggetti iscritti a qualunque titolo al Servizio Sanitario Nazionale che sono stati vaccinati all’estero contro il SARS-CoV-2.

Inoltre, fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di ingressi transfrontalieri, i certificati di vaccinazione rilasciati dalle autorità sanitarie nazionali competenti estere, a seguito di vaccinazione con vaccini autorizzati da EMA o con i vaccini equivalenti, sono considerati come equipollenti alla Certificazione verde Covid-19.

È fondamentale, inoltre, che le certificazioni vaccinali, in formato cartaceo e/o digitale, siano redatte almeno in una delle seguenti lingue: italiano, inglese, francese, spagnolo o tedesco. Nel caso in cui il certificato non fosse stato rilasciato in una delle cinque lingue indicate, è necessario che venga accompagnato da una traduzione giurata.

Per quanto riguarda la validità, è la stessa prevista per la certificazione verde Covid-19 emessa dallo Stato italiano. In sostanza, valgono un anno dall’ultima dose ricevuta.

Green Pass con vaccino non autorizzato dall’EMA

Chi ha effettuato una vaccinazione con dei prodotti non autorizzati dall’EMA può fare una dose booster con un vaccino a mRna avendo, perciò, diritto al Green Pass.

Quanto detto è ciò che prevede una circolare del ministero della Salute che sottolinea come i “soggetti vaccinati all’estero con un vaccino non autorizzato da EMA possono ricevere una dose di richiamo con vaccino a mRna nei dosaggi autorizzati per il ‘booster’ (30 mcg in 0,3 mL per Comirnaty di Pfizer/BioNTech; 50 mcg in 0,25 mL per Spikevax di Moderna) a partire da 28 giorni e fino a un massimo di 6 mesi (180 gg) dal completamento del ciclo primario”.

Una notizia importantissima per coloro che hanno ricevuto la vaccinazione con prodotti russi e cinesi non attualmente riconosciuti dall’Agenzia europea del farmaco e che in questo modo hanno diritto al Green Pass. “Il completamento di tale ciclo vaccinale integrato – si precisa – è riconosciuto come equivalente ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. b) del decreto legge 22 aprile 2021 n. 52, convertito con modificazioni dalla legge 17 giugno 2021, n. 87”.

Si potrà viaggiare subito dopo aver ricevuto la terza dose

Per il momento non cambia niente per quanto riguarda i viaggi all’estero se si viene vaccinati con la dose booster. Infatti, sia per il monodose, sia per gli altri vaccini viene solo estesa la validità del Green Pass per altri 12 mesi dalla data di somministrazione. L’unica pecca è dover attendere il giorno successivo per ottenere il “nuovo” Green Pass.

La Commissione europea rimane “all’erta per vedere se e come il certificato digitale Covid Ue dovrà essere aggiornato per mantenersi al passo con le conoscenze scientifiche sul Covid-19 e sull’immunità“, in particolare per quanto riguarda la terza dose di vaccino.

Secondo la viceportavoce capo della Commissione Dana Spinant questa “è una situazione che evolve e muta col tempo” e tutte le questioni legate all’immunizzazione “vengono seguite con attenzione dagli scienziati e dalle nostre agenzie“. Nel regolamento sul certificato digitale Covid il trattamento “giuridico” della terza dose di vaccino “non è chiarito, perché la legge è stata redatta molto prima che si discutesse del booster“.

In sostanza, la Commissione non sta attualmente valutando una modifica al regolamento Ue sul certificato digitale Covid al fine di specificare la validità dei certificati di vaccinazione. “La Commissione continuerà a monitorare molto da vicino questo problema man mano che le prove scientifiche si sviluppano. È inoltre importante sottolineare che, in caso di somministrazione di dosi di richiamo, ciò non pregiudica la validità dei certificati rilasciati nell’ambito del ciclo di vaccinazione primario“.

Il Green Pass per viaggiare all’estero resta quindi valido senza necessità di attendere i canonici 14 giorni dopo la somministrazione della dose booster. Anzi, la sua validità viene estesa per altri 12 mesi. La speranza, chiaramente, è che questa regola rimanga invariata per tutti i Paesi del mondo che richiedono un certificato di vaccinazione per farvi ingresso o per poter svolgere qualsiasi attività.