La paradisiaca Grecia non è mai stata così low cost

È arrivato, finalmente, quel momento dell’anno in cui pensare alle vacanze estive. Molte le mete gettonate per trascorrere soggiorni paradisiaci, ma ce n’è una che, più di altre, attira ogni anno milioni di visitatori: la Grecia.

A livello generale il Paese ellenico è una destinazione piuttosto low cost e alla portata di tutti. Moltissimi gli “Eden” in cui atterrare grazie ai vari collegamenti in partenza dall’Italia, ma anche a causa delle numerose isole (e una più bella dell’altra) che permettono di organizzare vacanze economiche e last minute.

Eppure le offerte per raggiungere questa Terra non finiscono mai. E questa volta a lanciare uno sconto particolarmente interessante è la compagnia aerea Aegean Airlines, che fino alle 23:59 del 13 luglio 2020 permette di acquistare un biglietto per volare dal 20 luglio 2020 fino al 31 ottobre 2020 con un 50% di sconto. Riduzione applicabile, però, solo sul secondo passeggero.

Un’occasione da cogliere al volo e che consentirà di visitare dei veri e propri paradisi come l’isola di Corfù, che nei fatti è un bellissimo ponte tra due culture e due popoli diversi che condividono l’amore per la convivialità, un po’ di sano ozio, il sole, il mare e i piaceri della tavola. Favoloso lembo di terra lambito da acque così limpide da sembrare da cartolina e spiagge davvero da sogno. Senza dimenticare le immancabili rovine antiche, le taverne tradizionali, la rigogliosa vegetazione, gli ottimi servizi e le diverse occasioni di divertimento.

Ma come un desiderio che si avvera è la bella Zante. Un’isola altamente straordinaria e che, nei fatti, è considerata anche leggendaria. Qui nacquero il poeta Ugo Foscolo, che le dedicò il suo componimento più celebre, e anche la dea Venere. Tra le spiagge più iconiche c’è sicuramente quella del relitto, uno degli arenili più famosi e simbolo dell’isola. Ma oltre a questi veri e propri paradisi terrestri, Zante offre anche diverse occasioni mondane e in particolare nella sua costa orientale e meridionale.

Infine, un altro luogo in cui trascorrere una vacanza all’insegna del benessere potrebbe essere la magica Mykonos, un vero e proprio spettacolo della Grecia in cui il glamour incontra la semplicità. Ideale sia per i giovani che per le famiglie e caratterizzata da intrattenimento, storia e tradizione. Ma qui è possibile visitare anche uno dei migliori esempi di architettura cicladica e dove poter passeggiare tra le caratteristiche strade strette del Paese ellenico: il capoluogo Hóra.

Dunque, anche in questa estate del 2020 la Grecia si conferma una delle destinazioni low cost più interessanti in cui passare le vacanze.