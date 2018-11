Porto Rico inaugura il suo primo glamping, tra la spiaggia e la natura

editato in: da

A Porto Rico apre le porte il primo glamping retreat. Gli amanti della natura e dello sport non potranno farne a meno. Relax lontano dalla città, senza rinunciare ai suoi comfort.

Il glamping è sempre più diffuso. Si tratta in breve di un tipo di campeggio che prevede un certo livello comfort e lusso nella generale esperienza a contatto con la natura. Era solo questione di tempo prima che anche Porto Rico cedesse a questa moda, ed ecco il luogo prescelto: Pitahaya.

Il Pitahaya Glamping Retreat è il primo ufficiale luogo per il glamping in tutto il Paese. Ad avere quest’idea è stato un regista, Manolo Ramos, che ha puntato tutto su questa nuova avventura, rinnovando la propria vita, privata e lavorativa. Offre oggi un tipo di avventura immersa nel verde, per coloro che non intendono rinunciare alle comodità della vita moderna, come un letto spazioso, bagni ed elettricità.

La struttura ha aperto le sue porte a giugno del 2018 e, come confermato da Ramos, ha riscosso fin da subito un gran successo: “Fortunatamente è stato un successo. Si sta creando una reputazione e piace molto soprattutto alla gente del posto”.

Chiunque volesse prenotare una di queste “tende” lussuose, dovrà lottare contro la concorrenza. Le strutture a disposizione sono soltanto cinque infatti, con spazio per sei persone in ognuna. Queste avranno a propria disposizione un bagno privato, una cucina piena di tutto il necessario, una piscina, un barbecue e una zona comune per il falò.

L’intera area è circondata dal verde. Questo preciso glamping è infatti immerso in una riserva, con la spiaggia a un passo e un cielo particolarmente oscuro di notte, garantendo la visibilità della volta celeste. A ciò si aggiungono numerosi percorsi per gli amanti dell’hiking e della bici, per poi divertirsi con il kayak, per un’avventura in comitiva.

Se ci fosse bisogno di un ulteriore motivo per prenotare un biglietto e recarsi a Porto Rico, eccolo servito su un piatto d’argento dunque. Il Pitahaya Glamping Retreat è un vero e proprio sogno per gli amanti dello sport e, al tempo stesso, del relax. Lontano da tutti, sarà possibile apprezzare le bellezze della natura, comodamente distesi nel proprio mini accampamento.