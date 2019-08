Tornano le “Giornate dei castelli, palazzi e borghi medievali”: quali visitare

editato in: da

Settembre è alle porte e, con la fine dell’estate, riaprono al pubblico antichi castelli e manieri dove lasciarsi incantare da un’atmosfera di altri tempi.

Domenica 1 settembre tornano infatti le suggestive “Giornate dei castelli, palazzi e borghi medievali“, con ben 19 località da visitare nella Bassa Lombarda tra arte, storia, natura e tradizioni locali, per un weekend lontano dalla frenesia della città e dalla vita di tutti i giorni.

Ogni visita durerà circa un’ora e i partecipanti saranno liberi di organizzare il proprio percorso in base agli orari di apertura di ciascuna località. Inoltre, domenica 1 settembre, grazie agli ultimi scampoli di bella stagione, le visite ai manieri saranno arricchite da interessanti attività collaterali come, ad esempio, mercatini, mostre, degustazioni di prodotti tipici, rievocazioni medievali e spettacoli per grandi e piccini.

Scopriamo insieme quali sono le località da visitare, le iniziative e gli orari.

Brignano Gera d’Adda – Palazzo Visconti

A Brignano Gera d’Adda sarà possibile scoprire Palazzo Visconti, risalente al XVI secolo, alle ore 14.30 e alle 16.00 al costo di 7 euro (ingresso gratuito fino ai 12 anni e oltre i 75 anni). Durante la visita sono previste la presentazione della famiglia Visconti e della figura di Francesco Bernardino Visconti (l’Innominato dei Promessi Sposi) e l’esposizione permanente “Le maschere di Palazzo Visconti”, sculture in legno del XVII secolo.

Caravaggio – Palazzo Gallavresi

Nel borgo di Caravaggio potrete trascorrere un pomeriggio ad ammirare le opere di artisti di fama nazionale all’interno della Pinacoteca Civica di Palazzo Gallavresi, antica residenza degli Sforza e oggi sede del Municipio. Visiterete inoltre la Chiesa Arcipretale dei Santi Fermo e Rustico e l’antico convento di San Bernardino, appena restaurato con gli splendidi affreschi tornati a nuova vita. La visita a Palazzo Gallavresi è alle ore 11.00 con un costo di 5 euro per gli adulti, gratis fino ai 18 anni. Al Convento di San Bernardino le visite sono alle ore 14.30 con un costo di 5 euro per gli adulti, gratis fino ai 18 anni.

Possibilità di biglietto cumulativo Palazzo Gallavresi + Convento di San Bernardino a 8 euro.

Cavernago – Castello di Cavernago

A Cavernago potrete visitare il Castello (che esisteva già nel sec. XIII), la Chiesa di San Marco Evangelista e la Chiesina della Beata Vergine e assistere alla manifestazione “Caverpaga. Diversamente notte”, evento che unisce i due castelli di Cavernago e Malpaga, con moltissime attività per tutti i gusti.

Le visite al Castello sono previste dalle 9.30 alle 12.30 (ultimo ingresso ore 12.00) e dalle 14.00 alle 18.30 (ultimo ingresso ore 18.00). Il 1 settembre l’ingresso è a offerta libera.

Nella frazione di Malpaga sarà inoltre visitabile il Castello dalle ore 10.00 alle 20.00 con un costo di 9 euro per gli adulti, 4 euro dai 6 ai 12 anni, gratis fino ai 5 anni.

Cologno al Serio

Cologno è uno splendido borgo medievale rimasto sospeso nel tempo che oggi regala un ricco patrimonio artistico e architettonico tutto da ammirare.

Sabato 31 dalle 15.00 alle 23.00 e domenica 1 settembre dalle 10.00 alle 18.00 godetevi “Cologno medievale” con rievocazioni storiche, tornei, combattimenti e numerose attività collaterali. Visite guidate del borgo sono previste dalle 10.00 alle 17.30 con un costo di 3 euro (gratis fino ai 12 anni).

Martinengo

Le visite guidate dell’antico borgo di Martinengo, di origine romana, vi attendono alle ore 10.30, 15.00 e 16.30 con un costo di 3 euro (gratis fino ai 12 anni) nella bellissima cornice di un mercatino del collezionismo e dell’antiquariato sotto ai portici medievali.

Pagazzano – Castello di Pagazzano

A Pagazzano ammirerete il palazzetto cinque-settecentesco, il Museo della Civiltà contadina, il mastio e il Museo Storico multimediale “Pagazzano e i Castelli di confine”.

Visite guidate dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e dalle 14 alle 18.30 (ultimo ingresso ore 17.30) con costo biglietto intero da 5.00 a 10.00 euro (gratis fino a 18 anni e over 70).

Pandino – Castello Visconteo

Uno dei castelli viscontei meglio conservati della Lombardia vi attende per una visita guidata alle ore 11.00, 15.30 e 17.00 con costo biglietto intero 5€, 4€ per over 70, dai 6 ai 18 anni, insegnanti muniti di certificazione e ingresso senza guida, gratis fino ai 6 anni.

Pumenengo – Castello Barbò

Al castello di Pumenengo sono previste visite dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 14.00 alle 17.30 con un costo di 3€ per gli adulti (gratis fino ai 12 anni).

Nel corso della visita scoprirete anche la sede dei modellisti pumenenghesi.

Romano di Lombardia

Qui vi lascerete incantare dalla Rocca con la sua imponente costruzione caratterizzata da quattro imponenti torri e da un cortile interno, il Palazzo della Ragione, porta Brescia e i Portici della Misericordia, Palazzo Rubini e il Cimitero Vecchio.

Le visite sono previste alle 15 e alle 16.30 con un costo di 5 euro (gratis fino ai 12 anni).

Solza – Castello

Il castello di Solza, nel 1395, diede i natali al celebre condottiero Bartolomeo Colleoni.

Durante le visite guidate, la Compagnia d’Arme del Carro presenta la propria attività di ricostruzione storica con allestimenti di metà Quattrocento volti ad approfondire la vita civile e militare tra il 1460 e il 1480.

Le visite sono previste alle 15.30 e alle 16.30 con un costo di 3 euro (gratis fino ai 12 anni).

Torre Pallavicina

Qui vi attendono gli affascinanti Palazzi Barbò e Oldofredi Tadini Botti e l’adiacente Torre di Tristano.

Le visite ai due palazzi e alla torre sono previste alle ore 10.00, 15.00 e 16.00 con un costo di 6 euro per gli adulti.

Treviglio

Grazie al Museo Storico Verticale di Treviglio scoprirete la storia della città mediante un percorso che si sviluppa per sezioni percorrendo i sette livelli della torre civica.

Le visite guidate partono alle ore 16.00, 17.00 e 18.00 con un costo biglietto intero 5 euro, ridotto 4 euro.

Trezzo sull’Adda

Trezzo vi attende per la visita al suo magnifico Castello visconteo, emblema del borgo antico.

Le visite guidate partono alle 10.00 e alle 11.00 mentre nel pomeriggio vengono effettuate ogni mezz’ora dalle 14.30 alle 18.00 (ultima partenza) con un costo biglietto intero 6 euro, 3 euro dai 6 ai 12 anni, riduzioni per gruppi e famiglie.

Urgnano – Castello Albani

A Urgnano non perdete il tour completo della Rocca attraverso le sue sale suggestive e ricche di decorazioni.

Le visite alla Rocca Albani partono ogni 20 minuti dalle 14.30 alle 17.30 (ultimo ingresso ore 17.00) con un costo di 5 euro. Bambini fino ai 10 anni gratis.

Zanica – Borgo di Padergnone

Il Borgo di Padergnone ha una lunga e affascinante storia dalla prima età romana imperiale, a Castrum nel Medioevo, a residenza di campagna della ricca famiglia Poncini nel Cinquecento.

Le visite guidate sono previste alle ore 15.00, 16.00 e 17.00 con un costo di 5 euro (gratis fino ai 12 anni).