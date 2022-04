Il giardino vista lago è in fiore: è il più romantico d’Italia

Sono cinquantamila i tulipani in fiore sul giardino che si affaccia su uno dei laghi più suggestivi e frequentati del BelPaese. Ci troviamo a Bardolino, sulle rive del Lago di Garda, ad ammirare la grande bellezza del risveglio di Madre Natura davanti a un tripudio di colori cangianti e profumi inebrianti che si librano in tutto il paese.

Come un palcoscenico sul quale va in scena lo spettacolo più bello di sempre, così è il paese in fiore. A dirigere lo show, però, c’è solo la natura che con la sua rinascita lascia spazio a visioni memorabili che incantano i cittadini e i viaggiatori di tutto il mondo.

È proprio sulla riva del Lago di Garda che si snoda la grande bellezza: decine di varietà di tulipani, da quelle più comuni a quelle più rare e pregiate, sbocciano davanti agli occhi di chi guarda, colorando quello che è stato riconosciuto come il Comune Fiorito più bello d’Italia.

La magia dei tulipani in Italia: il giardino romantico sul Lago di Garda

Quando pensiamo alla primavera non possiamo fare a meno di immaginare quei campi sterminati di tulipani che si perdono all’orizzonte e che ci spingono ogni anno a raggiungere l’Olanda e i suoi prati in fiore.

Eppure anche l’Italia ha sui campi di tulipani e sono bellissimi. Si tratta di giardini e parchi che si snodano nel Paese, tra sole, mare e paesaggi lussureggianti, colorando tutto ciò che c’è intorno. Ed è quello che sta succedendo proprio adesso sulla sponda orientale del Lago di Garda.

Grazie al progetto Tulipanomania, avviato da qualche anno in collaborazione con il Parco Giardino Sigurtà e il suo proprietario, Giuseppe Sigurtà, la grande bellezza del risveglio della natura è stata messa a disposizione dei cittadini e di tutti i vacanzieri che arrivano a Bardolino.

Sulle rive del lago, infatti, è possibile ammirare i tulipani in fiore, disposti sapientemente in un’architettura naturale pensata da Giuseppe Sigurtà che ha creato uno dei giardini più romantici con vista di tutto il BelPaese.

È soprattutto grazie a questo progetto che nel 2019 Bardolino ha conquistato il primato come Comune Fiorito più Bello d’Italia. E a guardarlo oggi non possiamo che concordare con il riconoscimento.

Come e quando ammirare la Tulipanomania

La primavera, si sa, è il periodo perfetto per organizzare viaggi all’insegna della bellezza assoluta che appartiene a Madre Natura. Ma per contemplarla non abbiamo bisogno di andare dall’altra parte del globo.

La Tulipanomania del Parco Giardino Sigurtà, infatti, ci permette di assistere a una delle fioriture più sorprendenti del nostro Paese: migliaia di tulipani sbocciano e insieme a loro anche giacinti, muscari e narcisi. Un vero e proprio evento floreale, questo, che celebra la primavera e la rinascita della natura, e che attira migliaia di visitatori pronti a osservare lo spettacolo e immortalarlo in istantanee di grande bellezza.

Giallo, rosso, bianco, rosa, arancio e fucsia, questi sono solo alcuni dei colori che tingono il lungolago di Bardolino, da Punta Cornicello a Punta Mirabello, passando per il Lungolago Preite e quello di Cisano.

L’appuntamento, con questo caleidoscopio di colori, è al Parco Giardino Sigurtà tra fine marzo e aprile. È questo il momento in cui i tulipani sbocciano in tutta la loro bellezza ed è magia.