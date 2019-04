In Giappone ora si può viaggiare sul treno di Topolino

editato in: da

In viaggio con Topolino. Sarà possibile farlo in Giappone per tutta l’estate, con un “bullet train” davvero speciale, alla scoperta della regione del Kyushu.

Locali e turisti adorano la Shinkansen, ovvero la rete ferroviaria attiva in Giappone per i treni ad alta velocità. Salire a bordo di uno di questi mezzi vuol dire ritrovarsi a godere dei vantaggi dei cosiddetti “treni proiettile”. Il loro fascino è innegabile ma, per renderli ancora più appetibili, la Japan Railways decide di tanto in tanto di decorarli in maniera particolare. Negli ultimi anni si è optato per Evangelion ed Hello Kitty, mentre il prossimo progetto sarà a tema Disney.

Ci si prepara alla stagione estiva con una collaborazione di gran livello dunque, con la compagnia che ha deciso di festeggiare i 90 anni compiuti da Topolino, dedicandogli un treno speciale, ribattezzato “Go! Waku Waku Trip with Mickey”. Un nome che esprime esaltazione e si può tradurre in questo modo: evviva, siamo in viaggio con Mickey.

Sarà possibile acquistare biglietti per questo intrigante treno, così da poter percorrere la tratta compresa tra le stazioni di Hakata, in Fukuoka, e Kagoshima, nell’Isola di Kyushu, passando attraverso Kumamoto. Scendendo nello specifico della composizione del mezzo, questo sarà suddiviso in sei carrozze. La loro decorazione è particolarmente accurata, con dettagli a tema Disney, e nello specifico riferiti a Topolino, sia nella parte esteriore che interiore. Vi saranno grafiche di Mickey Mouse ovunque, per divertire i più piccoli e non solo. Si tratta infatti di uno dei personaggi più amati al mondo, e anche gli adulti non potranno trattenere un sorriso nel ritrovarsi a viaggiare al suo fianco.

L’inaugurazione si terrà il 17 maggio. Un evento speciale con possibilità di prendervi parte unicamente su invito. A partire dal 18 maggio però avrà inizio il servizio regolare, con possibilità per tutti di acquistare i tagliandi per completare il percorso previsto. Il treno dedicato a Topolino resterà attivo per tutta l’estate. Se si è quindi intenzionati a fare un viaggio in Giappone è bene sapere che c’è tempo fino a novembre. Nelle stazioni della linea veloce sarà inoltre possibile approfittare dello speciale merchandising realizzato per l’occasione, la cui produzione avrà ovviamente un tempo limitato. Un modo per riportare a casa non soltanto un bel ricordo ma anche un souvenir unico per i propri amici.