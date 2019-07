In Giappone c’è un hotel in cui è possibile dormire con un simulatore di volo in camera

editato in: da

Quanti di voi da bambini sognavate di diventare un pilota e guidare un aereo verso paesi lontani? Crescendo, magari, quel sogno è stato accantonato per intraprendere una strada diversa ma, da qualche parte, in fondo al cuore, è custodito ancora.

Così, se pilotare un aereo di linea è sempre stato tra i vostri sogni, dal prossimo 18 luglio potrebbe diventare realtà.

In Giappone, si sa, le stranezze sono davvero numerose e sorprendenti. E’ proprio qui, a Tokyo per l’esattezza, che si trova un hotel in cui è possibile pilotare un aereo e trasformarsi per 90 minuti in un comandante.

Collegato al Terminal 2 dell’Aeroporto Internazionale Haneda di Tokyo, l’Haneda Hotel Tokyu offre ai suoi ospiti la possibilità di pilotare un Boeing 737-800. Come? Grazie a un simulatore di volo installato in una delle sue camere Superior. La macchina, a grandezza naturale ed incredibilmente realistica, è uguale ai simulatori utilizzati dai professionisti e dagli aspiranti piloti di linea per le fasi di addestramento durante un volo ordinario o nelle situazioni di emergenza.

La cabina, all’interno della camera, riproduce alla perfezione quella di un vero Boeing 737, con tutti gli indicatori di volo, nonché la riproduzione dei suoni e dei rumori che vengono avvertiti dai piloti durante il viaggio.

Con l’aiuto di un istruttore, potete pilotare un aereo da Haneda all’Aeroporto Itami di Osaka. L’uso del simulatore ha un costo di 30.000 Yen (275 euro), mentre la prenotazione della stanza a notte è di 25.300 Yen (232 euro).

L’idea di installare un simulatore di volo è venuta al direttore generale dell’hotel, per permettere alla struttura di differenziarsi dalle altre presenti in città e nella zona. Il tema dell’aeroporto, infatti, è stato scelto per attirare tutti gli amanti dell’aviazione ma anche i passeggeri in transito. Per la realizzazione della “Superior Cockpit Room” ci sono voluti 10 milioni di Yen, circa 82 mila euro.

All’Haneda Hotel Tokyu pilotare un aereo non sarà più un sogno, ma un’esperienza reale e unica che vi farà anche capire se sareste stati dei bravi piloti. Chi lo sa, magari proprio grazie a questa occasione potreste iniziare una nuova avventura. Non è mai troppo tardi per inseguire i propri sogni.