Da Gerusalemme a Tel Aviv in 20 minuti con il treno ad alta velocità

editato in: da

Gerusalemme inaugura la linea ferroviaria ad alta velocità per arrivare all’aeroporto di Tel Aviv. Una vera e propria rivoluzione per locali e turisti.

Gerusalemme guarda avanti, al proprio futuro, inaugurando un collegamento ferroviario ad alta velocità con l’aeroporto internazionale Ben Gurion di Tel Aviv. Il tutto è avvenuto lo scorso 25 settembre ma nel corso dei mesi si è lavorato al completamento dell’infrastruttura. Il piano completo infatti prevede la copertura di 60 km di rotta ferroviaria, con “soli” 45 km coperti lo scorso settembre, con vagoni in viaggio a 160 km/h.

Un progetto di fondamentale importanza per i locali e soprattutto i turisti. Gerusalemme mira dunque a semplificare la vita di chi voglia visitarla, viverne lo stato odierno e conoscerne la storia. Il progetto è costato ben 2 miliardi di dollari, incidendo in maniera decisa sui tempi di viaggio. In precedenza erano richiesti 40 minuti per raggiungere Tel Aviv, ad oggi invece l’alta velocità consente di impegnare appena 20 minuti.

La città vanta oggi un moderno terminal, realizzato a 80 metri di profondità, raggiungibile attraverso un tunnel. Una linea che rappresenta un sogno progettuale del governo israeliano ormai da decenni. Le prime proposte circolarono nel 1995 mentre i lavori iniziarono nel 2005. Il tutto dovette però essere interrotto a causa di mancanza di fondi e preoccupazioni ambientali.

È inoltre nata anche la prima Carta Turistica della città, che comprende sia i trasporti pubblici che cinque ingressi in diversi musei cittadini. A ciò si aggiungono inoltre alcuni tour sul territorio. Un evento storico, che si congiunge alla nascita di nuovi collegamenti aerei, operati da El Al, ovvero la compagnia di bandiera. Guardando alla sola Italia, sono 32 le possibilità di scelta per raggiungere Israele, con Alitalia EasyJet e Ryanair che si aggiungono al novero.

Non sono però mancate le polemiche, scaturite da parte di svariati abitanti palestinesi. La moderna linea ferroviaria infatti passa attraverso i territori della Cisgiordania, sfiorando un villaggio palestinese, Beit Surik. Questi si trova alla periferia di Gerusalemme ma chi vi abita non potrà sfruttare la rete ad alta velocità. Il divieto israeliano cita motivi di sicurezza, costringendo moltissima gente ad attraversare la Giordania a piedi per raggiungere l’aeroporto di Amman.