Germania, hotel salsiccia: il B&B per gli amanti del maiale

In Germania ha aperto le porte l’hotel salsiccia, un bed & breakfast dedicato agli amanti del maiale tra cuscini e sapone salsiccia.

In Germania ha aperto le porte al pubblico un bed & breakfast decisamente particolare, interamente dedicato al maiale e a tutti i suoi derivati alimentari. Il paradiso di ogni amante di salsicce e non solo si trova a Rittersbach, località sita a 40 km a sud di Norimberga. Il mondo della cucina è ovviamente al centro di questa particolare esperienza d’alloggio, con focus sulla carne di maiale. Locali e turisti si precipitano qui per assaggiare una prelibatezza tipica tedesca, il Bratwurst, a base di carne di vitello, manzo o maiale.

Il tutto nasce dall’idea di un noto macellaio locale, Claus Böbel, che ha deciso di ampliare la propria attività , facendo ancor di più della carne di maiale la propria vita. Lo scorso autunno ha così deciso di avviare il proprio B&B, Oink. Tutto in questa struttura è a tema carne di maiale, a partire dai cuscini che sarà possibile trovare adagiati sul letto in camera. Questi sono a forma di salsiccia, mentre la carta da parati è decorata con raffigurazioni di varie tipologie di carni di maiale.

Un bed & breakfast decisamente particolare, con ricca colazione a base di salsiccia. Il noto macellaio ha dato il via a questo progetto perché ritiene il Bratwurst un prodotto eccellente che il mondo dovrebbe conoscere meglio. La struttura vanta sette camere dove poter alloggiare, alle quali si aggiungono due sale dedicate a seminari e laboratori. Vengono infatti organizzati dei corsi in macelleria, dove sarà possibile scoprire di più su questo mondo e cimentarsi nella preparazione fai da te di squisite Bratwurst.

È dunque possibile assaggiare, preparare le proprie salsicce e poi riposare nel paradiso degli amanti della carne. Sul sito ufficiale è possibile trovare le date ancora disponibili, con biglietti che prevedono un costo di 88 euro a persona (comprensivi di tour, preparazione delle salsicce, cena e certificato di partecipazione). Prima di tornare a casa dopo aver soggiornato in questo B&B, gli ospiti avranno modo di fare scorta di salumi e affettati, provando magari qualche prodotto particolare come biscotti e gelati, al gusto carne, senza dimenticare di lavarsi le mani ovviamente, sfruttando il sapone-salame presente in ogni camera.