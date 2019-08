George Clooney innamorato pazzo della Sardegna

editato in: da

La Sardegna è terra di meraviglie naturali che in tutto il mondo ci invidiano, ma anche di splendide città e di un patrimonio enogastronomico di rilievo internazionale. E, a quanto pare, George Clooney ne sarebbe rimasto affascinato.

Da diverso tempo l’attore americano avrebbe imparato ad amare questa splendida regione, e non a caso l’ha scelta come set per la sua ultima serie tv Catch-22, che vede come sfondo i fantastici panorami di Olbia e di altre zone nei dintorni. I suoi primi approcci con la Sardegna risalgono a molti anni fa, quando George ha frequentato la bella Elisabetta Canalis. L’ex velina di origini sarde ha più volte portato la sua fiamma dell’epoca a visitare i luoghi che le hanno fatto da culla, scatenando in lui un grande amore per questa terra calda e ospitale.

Clooney ha poi confessato di aver avuto modo di girare in lungo e in largo con il motorino, cosa che gli ha permesso di scoprire tanti piccoli paradisi nascosti in cui ha letteralmente lasciato il suo cuore. Durante le riprese di Catch-22, che lo ha visto nei panni di regista, George ha alloggiato con la sua famiglia presso Puntaldia, dove ha affittato una splendida villa extra lusso con vista sulla Tavolara. A quanto pare, l’amore per la Sardegna è riuscito a trasmetterlo anche a sua moglie Amal Alamuddin: mesi dopo il ciak conclusivo della serie tv, i due sono stati paparazzati ancora una volta in queste zone, stavolta intenti a godersi qualche giorno di relax.

Ma non sono solo il panorama mozzafiato e le splendide spiagge sarde ad aver conquistato il cuore di George e Amal. Di recente, l’attore ha avuto modo di parlare delle prelibatezze locali, elogiando in particolar modo due dei prodotti tipici che più sono amati in tutta Italia (e non solo). Il primo è il mirto, che considera ormai il suo elisir di giovinezza: dopo aver confessato di berne un po’ tutti i giorni, siamo sicuri che in moltissimi vorranno tentare la fortuna e appropriarsi di questo piccolo segreto di bellezza. L’altra bontà che ha fatto impazzire Clooney è il pecorino sardo. Ha avuto l’occasione di assaggiarne un pezzo durante uno dei suoi viaggi in Italia, e ne è rimasto così colpito da essersene spedito ben 32 kg presso la sua abitazione a Los Angeles, per offrirlo ai suoi cari. L’intenzione, inoltre, è quella di mettere su un business made in USA, per diffondere un piccolo pezzo della cultura enogastronomica sarda.

Insomma, questa è l’ennesima conferma della passione di George per il nostro Paese. Sono ormai molti anni che l’attore trascorre i suoi momenti di relax a Laglio, nella sua splendida Villa Oleandra situata sulle sponde del lago di Como, dove ogni tanto accoglie personaggi famosi come Obama e la sua famiglia. E anche se, dalle ultime indiscrezioni, pare che Clooney sia intenzionato a lasciare la meravigliosa villa per spostarsi sull’altro ramo del lago, acquistando una proprietà a Lierna, rimane indiscusso il suo amore per l’Italia. Ora anche la Sardegna è entrata a far parte dei luoghi che hanno rubato il suo cuore.