Genova, seconda notte in hotel gratis per i turisti

Con l’avvicinarsi dell’estate, l’Italia riparte pian piano e riapre al turismo con una serie di iniziative volte a rilanciare uno dei settori che maggiormente hanno risentito della crisi nei mesi scorsi. La città di Genova, in particolar modo, ha lanciato una promozione che punta ad attirare l’attenzione dei turisti che vogliono scoprire le sue meraviglie.

La strategia dell’amministrazione ligure ricorda da vicino quella adottata già tempo fa da altre splendide località italiane – la scorsa estate l’aveva promossa la Regione Piemonte, mentre in questi giorni anche la Sicilia ha proposto un pacchetto vacanze di questo tipo. Ora tocca a Genova: chi prenota un soggiorno in hotel, può usufruire di una seconda notte gratuita e viene omaggiato di un pass che permette di accedere ad alcune delle attrazioni più importanti della città.

Si tratta di un’iniziativa davvero interessante, che mira a rilanciare il turismo in vista della stagione estiva – periodo che dovrebbe segnare una nuova apertura nei confronti dei viaggi, sia a livello nazionale che internazionale. L’offerta, a disponibilità limitata, prevede l’aggiunta di una notte gratis in hotel ai visitatori che prenotano un soggiorno di almeno una notte in una delle tante strutture aderenti.

In abbinamento alla promozione, Genova regala ad ogni turista un City Pass Limited Edition della durata di 48 ore, disponibile in tre diverse versioni. Se in ognuna di esse è previsto il trasporto pubblico gratuito su tutto il territorio, ciascun pass propone poi esperienze differenti sulla base degli interessi dei visitatori. A scelta, è infatti possibile avere l’ingresso gratuito ad alcuni dei più bei musei cittadini, la salita alle Torri della Cattedrale di San Lorenzo con vista panoramica da mozzare il fiato o il tour guidato del centro storico.

Ancora, tra le proposte più interessanti spicca la possibilità di avventurarsi all’interno dell’Acquario di Genova o al Galata Museo del Mare, dove il divertimento è garantito per grandi e piccini. Per chi ama l’arte, è assolutamente imperdibile la mostra Michelangelo Divino artista presso Palazzo Ducale, mentre chi vuole vivere un’avventura outdoor può scegliere tra il tour MiMoto a bordo di uno scooter elettrico o di una bici elettrica, il tour in Segway o la visita guidata al Mercato Orientale.

Insomma, Genova si prepara alla grande per una nuova stagione ricca di sorprese, alla scoperta delle sue meraviglie. Questa è l’occasione perfetta per chi non ha mai visitato la città, così da poter ammirare i suoi parchi storici e i suoi splendidi palazzi, ma anche per tutti coloro che hanno già lasciato il cuore tra gli stretti caruggi del centro storico e che, ogni volta, si innamorano di nuovo delle sue mille bellezze.