L’aeroporto di Gatwick vuole rivoluzionare il sistema di imbarco sugli aerei

Una piccola rivoluzione sul modo di salire in aereo è in atto. L’aeroporto londinese di Gatwick sta attuando un programma di prova che dovrebbe in teoria poter accelerare l’imbarco dei passeggeri del 10%, facendo salire a bordo le persone sulla base del numero del posto assegnato.

Gatwick, che è il secondo aeroporto del Regno Unito, ha avviato un test di due mesi per sperimentare diversi schemi di imbarco, utilizzando uno schermo per richiamare ogni posto. Obiettivo: massimizzare l’efficienza.

Tra le configurazioni possibili c’è quella di iniziare l’imbarco dei passeggeri dall’entrata posteriore cominciando da coloro che hanno i posti vicino al finestrino, seguiti dai posti centrali, e infine dai posti laterali. Ovviamente, i passeggeri che avranno prenotato un imbarco prioritario o quelli che necessitano di assistenza speciale o viaggiano con bambini piccoli saliranno comunque a bordo per primi.

Ai passeggeri, dicono gli esperti di Gatwick, verrà detto quando salire a bordo in base al numero dei loro posti tramite “grandi schermi digitali”. Si stima che il sistema a regime possa evitare code e congestione alle porte di imbarco. Con questo modello i passeggeri a cui mancherà il numero del posto dovranno attendere fino a quando saliranno a bordo tutti gli altri. «Lo studio indica che queste tecniche potrebbero essere in grado di ridurre i tempi di imbarco rispetto ai metodi convenzionali» spiegano gli esperti di Gatwick.

I risultati dei test sulla procedura e il feedback dei passeggeri verranno utilizzati per decidere se modificare definitivamente i processi d’imbarco dell’aeroporto. Abhi Chacko, dirigente della tecnologia di Gatwick, in una nota ha dichiarato: «Vogliamo capire sul campo questo schema eviterà le code ai gate prima di salire sull’aereo. Dalle prime indicazioni la nuova tecnica ha il potenziale per ridurre il tempo totale di imbarco. Comunicando meglio ai passeggeri e imbarcando i passeggeri per numero di posto, ci aspettiamo anche di rendere l’intera esperienza di più rilassante e, potenzialmente, di impedire che un gran numero di passeggeri si precipiti in avanti in qualsiasi momento».

Una corsa verso il futuro dunque per l’aeroporto di Londra che è stato uno dei primi a servirsi delle nuove tecnologie per migliorare i suoi servizi e che vedrà i suoi volumi di traffico aumentare esponenzialmente.