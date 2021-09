Gardaland si trasforma in Monaco di Baviera con l’Oktoberfest

A Monaco di Baviera, quest'anno, l' Oktoberfest è stato annullato a causa del Covid. Quella che era conosciuta come la festa della birra più famosa e più grande del mondo non ci sarà. La notizia ha deluso tutti quegli italiani che erano soliti andarci e trascorrere qualche giorno all'insegna della sbornia e del divertimento. Per andarci, bisognerà attendere il 2022 (la data d'inizio dovrebbe essere il 17 settembre), sempre che nel frattempo non accada ancora qualcosa.

Per festeggiare l'Oktoberfest, però, si può andare a Gardaland. Dal 18 settembre fino al 3 ottobre, il parco dei divertimenti più grande d'Italia si trasforma in un'unica "festhalle", una grande tenda della birra bavarese. Tra musica, boccali di birra e ambientazione bavarese sarà un po' come trovarsi a Monaco. Chi visita Gardaland in questo periodo, infatti, oltre a divertirsi sulle attrazioni del parco (quest'anno ha aperto il primo Legaland d'Italia), può anche provare le specialità eno-gastronomiche più conosciute della Baviera. Gardaland viene, infatti, decorato come fosse l'Oktoberfest di Monaco, con grandi boccali, enormi fusti di birra, drappi e bandierine.

Quest’anno sarà possibile compiere un vero e proprio viaggio in cinque tappe sul tema della “birra”, ciascuna dedicata a una birra specifica con un’offerta culinaria dedicata: nella Piazza Medievale con la Merlin Stube, si può gustare birra Heineken accompagnata da stinco, patate tirolesi, canederli ma anche wurstel, cotoletta di maiale, brezel e il birramisù; l’Area Mammut sarà dedicata alla Schmucker Weizen con wurstel bianco e brezel; l’area Ramses vedrà protagonista la Schmucker Pils con brezel, maxi chips e anelli ci cipolla; l’Area Buffalo, una nuova location, con birra Moretti filtrata a freddo da accompagnare al panino con Kassler; infine, nell’Hacienda Miguel, si potrà gustare la birra Messina Cristalli di Sale insieme ai brezel. Ci saranno anche grandi e scenografici tank da 950 litri di birra creati appositamente per il Gardaland Oktoberfest. Insomma, è un evento imperdibile per tutti gli appassionati della celebre festa bavarese.

Ogni mattina, all'apertura del parco, gli ospiti vengono accolti dal "Welcome Show" con protagonisti Prezzemolo e i ballerini, vestiti con i tipici costumi bavaresi, e passeggiando nel parco si può ascoltare la musica della Kapuziner Bier Band. Per i grandi bevitori, il consiglio è di fermarsi a dormire a Gardaland per smaltire l'alcool e quale migliore occasione per provare uno dei due hotel tematici del parco, Gardaland Hotel e Gardaland Adventure Hotel.

Nei giorni feriali l’orario di apertura di Gardaland va dalle 10 alle 17, mentre il sabato l’apertura si estende fino alle 21 e la domenica fino alle 20. Potete saltare la coda in biglietteria e acquistare direttamente qui un biglietto per Gardaland a prezzo scontato.