Gardaland, riapre il parco dei divertimenti con il nuovo Legoland Water Park

Legoland Water Park Gardaland: le attrazioni

Il parco dei divertimenti più famoso d’Italia, Gardaland, è pronto ad aprire per la nuova stagione in tutta sicurezza. Il parco spalancherà i propri cancelli ad aprile – non appena le autorità lo consentiranno – e il mese successivo, dopo avere atteso esattamente un anno, finalmente aprirà anche il nuovo parco Legoland Water Park Gardaland.

Il primo parco firmato Lego d’Italia nonché primo il parco acquatico Legoland d’Europa dedicato ai famosi mattoncini avrebbe dovuto aprire il 29 maggio 2020, ma così non è stato. L’attesa è dunque fortissima. Gli ospiti di Legoland si imbatteranno nel Lego River Adventure, un corso d’acqua che attraverserà gran parte dell’area del parco acquatico e che si potrà percorrere a bordo di gommoni personalizzabili.

Il percorso all’interno di Legoland attraverserà una suggestiva grotta dall’ambientazione sottomarina e costeggerà Miniland, l’area che ospita un centinaio tra i monumenti italiani più famosi, tutti realizzati con mattoncini colorati.

Più adatta all’estate è l’area Beach Party, con zone gioco e scivoli colorati. Tra queste, i cannoni che sparano acqua da ogni angolo e il grande secchio posizionato sulla torre. L’area Lego Creation Island sarà dedicata specialmente ai bimbi più piccoli. Un’altra attrazione sarà Duplo Splash con tanti scivoli così come quelli che si trovano in Jungle Adventures. L’attrazione Pirate Bay, con la sua grande piscina, sarà infine il luogo ideale per tutta la famiglia dove nuotare, rinfrescarsi o semplicemente rilassarsi.

Tantissime le novità che i visitatori troveranno anche nel parco di Gardaland. Approfittando dei lunghi mesi di chiusura, infatti, sono state rinnovate alcune attrazioni e ce ne saranno anche di nuove.

Nuovi binari hanno sostituito le rotaie originarie di Shaman, così da migliorare l’esperienza sulle prime montagne russe del parco, realizzate nel lontano 1984. Nonostante il percorso non abbia subito variazioni, le migliorie consentiranno un volo più fluido, scorrevole e immersivo. Inoltre, le colonne di sostegno dell’attrazione sono state tematizzate per rendere l’esperienza ancora più spettacolare.

Non sono mancati lavori di restauro e abbellimento – rigorosamente fatti a mano – delle scenografie di due attrazioni per bambini, DoremiFarm e FunnyExpress. E per aumentare il comfort degli ospiti a bordo di Blue Tornado e migliorare la loro esperienza di “volo” è stata resa più comoda la seduta con una speciale imbottitura dei paraorecchie e dei sedili.

Infine, l’attrazione Volaplano è pronta a ripresentarsi in una nuova veste: gli aeroplanini tornano infatti a “volare” sul Fantasy Kingdom e, in tema con la grande novità del 2021, la struttura che sovrasta la partenza degli aeroplani sarà ridipinta con i colori che richiamano il mondo LEGO.

Non appena arriverà anche il via libera agli show al chiuso ci sarà il nuovo spettacolo “Wonder Woman – The 4D Experience”, un adattamento della storia cinematografica, esaltata da straordinari effetti speciali e dall’uso degli speciali occhialini, che catapulterà gli spettatori nell’avventuroso mondo dell’amazzone più famosa del cinema. Ma a Gardaland ci saranno anche spettacoli all’aperto come “44 Gatti Rock Show” che lo scorso anno è molto piaciuto ai bambini.

Massima attenzione da parte di Gardaland sarà naturalmente dedicata alla sicurezza. Il protocollo sviluppato lo scorso anno ha funzionato (non è stato registrato nessun contagio tra gli ospiti) e continuerà a essere applicato anche nel 2021 con l’aggiunta di ulteriori miglioramenti. Tra le misure prese: limitazione degli ingressi giornalieri, prenotazione obbligatoria della data di accesso al parco, distanziamento e sanificazione, a cui quest’anno viene aggiunto il miglioramento dell’app QODA per la gestione delle code e l’accesso alle attrazioni.