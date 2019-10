Gardaland: ecco le prime immagini di Legoland

editato in: da

Il nuovo sensazionale spazio che sta prendendo forma a, la cui inaugurazione è prevista per, ha finalmente svelato la sua location. Sarà situato nell’area attualmente occupata, di fronte alle mitiche montagnee il suo portale d’ingresso vi farà subito sentire parte integrante dell’universo colorato dei mattoncini più famosi del mondo.

Largo ben 13 metri e con un’altezza di ben 6,5 metri, il portale dominerà l’ingresso del Parco Acquatico: costruito con 400 mattoni LEGO “giganti”, con la sua particolare forma ad arco ed i suoi colori blu e bianco, ricorderà una grande onda. Ma non sarà la sola attrazione.

I LEGO Models, costruzioni esclusive realizzate con veri e propri mattoncini che ricreano soggetti e temi diversi, arricchiranno le varie zone: ne sono già state realizzate 240 utilizzando ben 3 milioni di pezzetti colorati. Uno dei principali Models sarà un gigante e simpatico polpo viola formato da 258.126 mattoncini che vi darà il benvenuto, pronto a stupire gli ospiti in arrivo.

Per la curiosità degli appassionati, Karen Hornby, Model Delivery Manager di Merlin Entertainments, racconta: “Saranno in tutto ben 488 i LEGO Models appositamente pensati per Gardaland e creati in diverse parti del mondo tra cui Stati Uniti, Regno Unito, Repubblica Ceca e Malesia. Vengono studiati in modo da essere dinamici e in grado di stimolare la creatività dei bambini e sono realizzati con l’obiettivo di mostrare le infinite possibilità di costruzione consentite dagli amati mattoncini LEGO. La scelta dei LEGO Models non è casuale ma strettamente legata alla location in cui verranno collocati: molti dei modelli pensati per LEGOLAND® Water Park, infatti, si ispirano al tema dell’acqua”.

Dietro alla loro creazione c’è uno staff di livello internazionale, composto da figure altamente specializzate che lavorano a stretto contatto tra di loro per moltissimo tempo. In attesa di entrare in questo fantastico mondo, sono state svelate le prime immagini esclusive e il video in timelapse della realizzazione di uno dei LEGO Models che presto potremo vedere live. LEGOLAND® Water Park Gardaland sarà il primo Parco Acquatico a tema LEGO in Europa e il quinto nel mondo, dopo quelli già esistenti all’interno dei Parchi LEGOLAND in California, Florida, Malaysia e Dubai.