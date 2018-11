Gardaland Magic Winter, il villaggio di Natale nel parco divertimenti

editato in: da

Alberi di Natale da record, mercatini, presepi viventi: a Natale, l’Italia si accende di magia. C’è però un luogo che, più di tutti, sa stupire. Ed è il parco divertimenti di Gardaland.

Qui, a partire dall’8 dicembre, va in scena Gardaland Magic Winter. Un appuntamento con la tradizione, che segue l’apertura della Peppa Pig Land, prosegue fino al 6 gennaio ed è studiato per stupire. I bambini, ma anche i più grandi. Il parco più celebre d’Italia si lascia avvolgere da una sorprendente atmosfera natalizia, con le principali attrazioni accessibili in via eccezionale e tutta una serie d’eventi pieni di divertimento. C’è persino una promozione, ideata per il giorno dell’apertura: per chi si presenta vestito da Babbo Natale, nella giornata dell’Immacolata il biglietto ha un costo di soli 15 euro.

Cuore del Gardaland Magic Winter è il Magico Villaggio di Babbo Natale, in piazza Valle dei Re. Qui è possibile vivere un viaggio interattivo nel magico mondo del Natale, passeggiando tra cinque stanze a tema: il meraviglioso Minimondo, l’incantata Foresta di Ghiaccio, il Laboratorio degli Elfi, l’Ufficio Postale e la Casa del Polo Nord di Babbo Natale. Al Villaggio si può arrivare anche dall’area Colorado Boat, a bordo di divertenti gommoni, per poi raggiungere la pista di pattinaggio sul ghiaccio con il sottofondo musicale di romantiche canzoni natalizie. Lì vicino, un’area gioco sulla neve attende i più piccoli ai piedi di Ramses Il Risveglio.

Non manca, ovviamente, l’albero di Natale. Che a Gardaland si trova all’interno del Fantasy Kingdom: per l’occasione, l’Albero di Prezzemolo si arricchisce di 4.000 metri di luminarie, per un totale di 80.000 punti luce. Quando ammirarlo? Ogni sera a partire dalle 18.00, quando ha inizio una cerimonia che si conclude con una spettacolare discesa di neve finta. E poi, gli spettacoli a tema: il Gardaland Theatre fa da scenografia al nuovo spettacolo di Natale, con coreografie spettacolari e artisti provenienti da tutto il mondo.

E anche i resort del parco non sono immuni all’atmosfera natalizia. Il Gardaland Hotel e il Gardaland Adventure Hotel cambiano volto, e diventano micromondi fantastici ricchi di luce e di colore, pronti ad accogliere le famiglie per regalare loro vacanze straordinarie.

Il Gardaland Magic Winter è aperto nel weekend dell’8 e del 9 dicembre, del 15 e 16 e dal 22 al 24 dicembre. Successivamente, accoglie glin ospiti ininterottamente dal 26 dicembre al 6 gennaio dalle 10.30 alle 18.00. Il prezzo, comprensivo di Gardaland Park e Gardaland SEA LIFE Aquarium è di 25 euro per l’intero e di 22 euro per il ridotto.