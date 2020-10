A Gardaland, la festa di Halloween più sicura d’Italia

editato in: da

Secondo una recente ricerca scientifica, i parchi dei divertimenti sono la migliore medicina per curare la depressione e lo stress causati dalla pandemia mondiale di Covid-19. Ecco perché, nonostante la situazione non sia delle più rosee, neanche quest’anno dovremmo rinunciare a festeggiare Halloween, specie in un parco a tema.

Gardaland è stato il primo a mettere a punto misure speciali, ormai supercollaudate, per garantire la sicurezza di tutti i suoi ospiti.

Anche quest’anno torna il tradizionale appuntamento dell’autunno, Gardaland Magic Halloween. Dal 9 ottobre fino all’8 novembre tutti i weekend il parco si tinge d’arancione, il colore della zucca, con speciali decorazioni, spettacoli a tema, animatori mostruosi e persino dolci di Halloween.

A dare il via ufficiale alla stagione 2020 dell’evento sarà il primo dei quattro “Venerdì da Paura” durante i quali Gardaland, aperto fino alle 22.00, sarà animato da spettacoli come “Welcome to Friday Scary Night” e ospiti speciali tra zombie, streghe, vampiri e mostri.

Piazza Ramses sarà animata dallo show “HorroRock” con musiche rock, straordinarie coreografie, numeri acrobatici, effetti speciali, giochi d’acqua e fuochi d’artificio a tema Halloween. Nelle altre giornate sarà invece lo show “Welcome, it’s Halloween”, con la mascotte Prezzemolo e i vampiretti, a dare il benvenuto ai visitatori.

Le streghe del parco accoglieranno gli ospiti davanti all’orologio floreale trasformato in un campo di enormi zucche alte ben 4 metri, mentre altre 21.000 saranno sparse per tutto il parco insieme a 10 km di bandierine arancioni, 210 balle di fieno e 4.000 vasi di crisantemi.

La festa di Halloween si celebra nello stesso mese ogni sabato e domenica anche nel Gardaland SEA LIFE Aquarium, anch’esso decorato con scenografie e ambientazioni a tema. E, per chi desidera trascorrere la notte di Halloween a Gardaland, sono aperti il Gardaland Hotel e il Gardaland Adventure Hotel con offerte speciali che comprendono anche il biglietto d’ingresso al parco.