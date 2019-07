In Franciacorta si cena ad alta quota, tra i vigneti e le stelle

editato in: da

Siamo in Franciacorta, tra l’atmosfera dei vigneti e il cielo stellato, è qui che è possibile prenotare una cena esclusiva ad un’altezza di 50 metri.

Vi siete mai chiesti come sarebbe cenare in alta quota? Questa estate, nel parco di Villa Bernese a Passirano, nel Bresciano, è possibile farlo. Le portate, preparate dai migliori chef dei ristoranti di Brescia, vengono servite su un tavolo posizionato a 50 metri d’altezza, dai quali si può ammirare la vista mozzafiato dei vigneti di Franciacorta.

La bella zona collinare lombarda ha ospitato un evento davvero unico, elegante ed esclusivo. Dal 11 al 14 luglio, infatti, alcuni fortunati hanno avuto la possibilità di cenare con i piedi a penzoloni sui bellissimi paesaggi della Franciacorta.

Ad organizzare le serate è stata EnjoySky, azienda specializzata nella creazione di eventi unici in alta quota, in collaborazione con alcune delle più rinomate realtà bresciane. La manifestazione, ha previsto un’esperienza culinaria a tutto tondo, i commensali infatti, hanno assistito a showcooking degli chef durante la preparazione dei deliziosi piatti.

La piattaforma sospesa, è stata progettata per vivere momenti irripetibili ad alta quota, godendo di uno dei paesaggi più belli di tutto il bresciano: i vigneti di Franciacorta. Qui, tra brindisi e piatti gourmet, i partecipanti sono stati protagonisti di un’esperienza indimenticabile condivisa.

Tutto è pensato nei minimi dettagli. L’attenzione infatti, non è rivolta solo alla proposta di piatti stellati, la stessa struttura, consente agli ospiti di rilassarsi sotto il cielo stellato. Le sedute ad esempio, sono ergonomiche e permettono di trascorre momenti di relax per scrutare il panorama circostante al tramonto, durante l’aperitivo, o all’ora di cena.

Il costo di partecipazione varia dagli 80 ai 160 euro, in base al menù proposto. Una spesa, che vale la pena di affrontare, per vivere una delle migliori, e uniche, proposte estive di tutti i tempi. L’azienda ha annunciato che l’esperienza sarà replicata, probabilmente già verso la fine di agosto sulla splendida cornice del lago di Como e successivamente in Costiera Amalfitana e in Sardegna.

Un’esperienza che non si dimentica, a base di bollicine e vertigini: lo spettacolo è davvero impareggiabile. E se volete una dose di adrenalina in più, potete ruotare i sedili ergonomici di novanta gradi e “volare” nel cielo oppure farvi un selfie, di sicuro la vostra foto prenderà milioni di like su Instagram.