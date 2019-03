Ora puoi iscriverti alla Marathon du Médoc, ma devi amare (tanto) il vino

editato in: da

Aperte le iscrizioni per una maratona fuori da ogni schema. Corsa, cibo e vino sono alla base di una manifestazione da non perdere.

La Francia attira turisti di ogni nazionalità ed età, attirati dal suo fascino indubbio, dall’architettura, storia, buon cibo e squisito vino. Alla lunga lista di motivazioni per visitare le sue ragioni ve ne sono anche alcune di natura sportiva. Di particolare interesse è la Marathon du Médoc, che unisce svariati elementi d’interesse in un’unica manifestazione.

Si tratta di una maratona annuale, che viene organizzata ogni autunno e coinvolge migliaia di corridori. Uno spettacolo unico, che si estende attraverso la campagna di Bordeaux, con i partecipanti che si fermeranno per delle soste a dir poco insolite, sorseggiando più di 20 bicchieri di vino lungo il percorso. A ciò si aggiungono svariate specialità culinarie d’oltralpe, correndo, bevendo e mangiando attraverso i vigneti e gli imponenti castelli dell’enorme regione vinicola.

Ottimo cibo, vino e un generale arricchimento culturale, garantito dal passaggio attraverso aree dal gran valore storico. Si passerà dal vino alle svariate tipologie di formaggio, fino alle ostriche e squisite bistecche. Se tutto ciò che viene offerto durante il giorno non dovesse bastare, la notte prima della maratona si potrà prendere parte a un pasta party epico, a base di carboidrati.

Ogni anno viene scelto un tema così, come se non bastassero cibo e vino a rendere questa maratona molto particolare, i contendenti saranno in costume. Per l’edizione 2019 si è pensato ai supereroi, il che porterà prevedibilmente a un gran numero di Flash intenti a battere il proprio record personale. Esiste una soglia temporale sotto la quale sottostare per rientrare tra i migliori ma, come sottolineato più volte, questa maratona è del tutto fuori dagli schemi. Ciò vuol dire consentire un approccio ampiamente rilassato ai corridori, ai quali viene consentito di godere pienamente dell’esperienza nelle campagne di Bordeaux.

Nonostante tanta libertà, qualche regola esiste e dev’essere rispettata. La maratona pone un limite massimo di partecipanti, fissato a 8500 persone. Ciò vuol dire che le registrazioni, da tutte le parti del mondo, tendono a esaurirsi alquanto in fretta. Quest’anno si svolgerà il 7 settembre e, attraverso il sito ufficiale, è già possibile registrare il proprio nome.