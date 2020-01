Viaggiare in treno in Europa: le migliori novità per il 2020

Viaggiare in treno è un trend in crescita, che fa bene ai passeggeri (si possono ammirare spettacolari panorami che rinfrancano il nostro animo) e anche all'ambiente. Per questo motivo le compagnie ferroviarie si stanno sempre più attrezzando per offrire una scelta migliore e più ampia. Che si tratti di treni diurni o di convogli che effettuano servizio notturno, ormai le opzioni sono tantissime e sono volte a soddisfare ogni esigenza. Oggi viaggiare in treno alla scoperta dell'Europa è una delle esperienze più affascinanti che si possano fare. Scopriamo insieme quali sono le novità del settore per il 2020.