Estate in Val di Fiemme: cosa fare

Lafesteggia l'assegnazione dei Giochi Olimpici invernali 2026, grazie alla vittoria di Milano Cortina . E per questo motivo si prepara a un'estate ricca di eventi dedicati agli amanti dello sport, e non solo. Qui si trovano infatti alcune delle strutture sportive più qualificate al mondo, dove tra qualche anno si svolgeranno le gare di salto, combinata nordica e fondo delle Olimpiadi. Per la Val di Fiemme questo incredibile riconoscimento sembra, dopo quanto accaduto lo scorso anno: una tempesta ha distrutto gran parte delle sue foreste, sradicando alberi e rendendo inagibili molti percorsi. Grazie al solerte impegno di boscaioli e operai, ben prestoin tutta la sua meraviglia, e per il 2026 sarà prontissima a un evento di portata mondiale. Nel frattempo, cosa possiamo fare in questi splendidi luoghi?