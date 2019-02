Le vacanze dei vip sulla neve

Non c'è vip che, al fascino della neve, possa resistere. Dalle showgirl ai calciatori, le piste da sci conquistano un po' tutti: c'è chi decide di insegnare a sciare ai suoi bambini, chi si cimemta in spericolate evoluzioni sullo snowboard, chi preferisci rilassarsi in baita. Ma quali sono le località italiane più amate dai vip?