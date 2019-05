Tutte le crociere sui set del “Trono di spade”

Per i fan del “ Trono di Spade ” (ma anche per chi è amante dei luoghi belli), si possono visitare i luoghi della serie Tv fantasy più seguita degli ultimi anni a bordo di. Leche sono state scelte come set sono tantissime e alcune sono perfette per essere raggiunte con la nave. Da(il continente Occidentale) a(quello Orientale), toccandoe gli altri regni. Ecco le crociere da fare per visitare i luoghi di "Game of Thrones"