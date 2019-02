Le spiagge più belle d’Europa: la classifica di TripAdvisor del 2019

TripAdvisor ha pubblicato l’attesa classifica delle spiagge più belle d’Europa nel 2019. Una lista preziosa, da sfruttare per programmare le proprie gite e vacanze in Italia e non solo. Il suo innegabile fascino porta la Spagna a occupare tre delle dieci posizioni, rispettivamente al primo, al quarto e al decimo posto. Spazio anche per l’Italia ovviamente, rappresentata dalla sola Sicilia.