É possibile rendere la toilette un luogo elegante? La risposta in queste foto

Dimenticate tutto quello che conoscete o immaginate sui bagni pubblici: per molti Paesi nel mondo la toilette è una cosa seria, come dimostrano le fotografie di questa gallery. Bagni pubblici ultra tecnologici e all'avanguardia come i Yokushitsu di Shibuya o strutture dal design incredibile come quelle della Norvegia. In occasione del World Toilet Day abbiamo realizzato una gallery che raccoglie i bagni pubblici più belli del mondo, per design, architettura e originalità. Vi sareste mai aspettati tanta bellezza da una toilette?