Le terme aperte quest’inverno: ecco dove si può andare

Le terme italiane sono aperte, o meglio, alcune possono esserlo. Il Decreto del 24 ottobre 2020, infatti, autorizza espressamente il prosieguo delle attività dei centri termali dotati di presidio sanitario che erogano prestazioni rientranti nei Lea – Livelli Essenziali di Assistenza. Del resto le terapie termali sono ampiamente riconosciute come strumento di cura per diverse patologie croniche e contribuiscono alla prevenzione e al mantenimento dello stato di salute della popolazione. Il tutto, chiaramente, nella massima sicurezza per i pazienti e gli operatori e applicando i rigidi protocolli anti Covid-19. Molti, quindi, saranno i centri termali italiani in cui poter andare questo inverno, e noi vi illustriamo i più suggestivi.