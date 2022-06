Sono queste le spiagge top d’Italia per l’estate

Per l'estate 2022, Reputation Rating ha stilato la lista delle spiagge italiane che hanno ottenuto i punteggi migliori per quanto riguarda la reputazione. Non manca la Sardegna con Cala Spalmatore, nel fiabesco ed esclusivo arcipelago della Maddalena, lambita da un mare trasparente con fondali bassi adatti a tutti. (Nella foto, Cala Spalmatore).