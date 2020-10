Zucche, castagne e molto altro: le sagre e gli eventi di ottobre da non perdere

Di zucche, castagne, vino e foliage. Non a caso, stiamo parlando di una delle stagioni preferite dai viaggiatori proprio per quella possibilità di andare alla scoperta deglie per raccogliere i frutti della terra da portare in tavola. Ottobre, in particolare, è il mese in cui la stagione dà il meglio di sé, troviamo conferma di questo proprio in tutti gli, e che coinvolgono l'intera Penisola. Scopriamo le manifestazioni imperdibili.